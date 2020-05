Ésta es la escena más importante de Star Wars, según Dave Filoni

La franquicia de Star Wars está llena de épicos momentos, situaciones de vida o muerte y por supuesto, gloriosos duelos con sables de luz. Sin importar la circunstancia, siempre es un deleite ver un duelo entre Jedi y Sith, pero hay uno en particular que sus productores han determinado como el más importante de toda la saga.

Las precuelas tuvieron una recepción un tanto mixta, y si bien es cierto que la trilogía original tiene mucha mejor aceptación, no podemos negar que los Episodios I, II y III nos trajeron unas escenas bastante memorables. Una de ellas ocurre en Star Wars: The Phantom Menace, cuando al final de la película Qui Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi se enfrentan contra Darth Maul. Desde la música, hasta la coreografía y claro, la trágica muerte de Qui Gon, esta escena tiene todo lo que podrías desear de Star Wars, pero también tiene un significado muy importante que quizás no habías notado.

La pista que suena durante esta pelea se llama “Duel of the Fates” o “Duelo de los Destinos“, algo que al parecer no es una simple coincidencia. Dave Filoni, uno de los productores más importantes de Star Wars, asegura que fue esta pelea la que estableció toda la historia de la franquicia:

“En La Amenaza Fantasma, presencias la mayor pelea entre los dos Jedi contra este malvado villano. No podría ser más obvio que Maul es el villano. Está diseñado para verse malvado, y realmente lo es. Lo expresa en su rostro, y hasta en el tipo de sable de luz con el que lucha. Sin embargo, lo que realmente está en juego en ese combate es el futuro de Anakin porque Qui-Gon es diferente al resto de los Jedi. Sabes que lo es cuando ves la película. Qui-Gon lucha porque sabe que él es el padre que Anakin necesita y porque no se ha rendido. No ha abandonado la creencia de que los Jedi deben preocuparse por los demás y amar, y que eso no es algo malo. Los demás Jedi se han vuelto tan distantes y tan políticos que han perdido el rumbo. Yoda comienza a ver eso en la segunda película, pero Qui-Gon está por delante de todos ellos y por eso no es parte del consejo. Así que ahí está, luchando por Anakin, y por eso la escena se llama Duelo de los Destinos. Es el destino de este niño lo que está en juego, y dependiendo de cómo vaya la pelea, su vida será dramáticamente diferente. Pero sabemos que Qui-Gon pierde, por supuesto. La figura paterna desaparece porque sabía lo que significaba alejar a este niño de su madre cuando tenía un apego. Entonces Anakin se queda con Obi-Wan. Al principio, Obi-Wan entrena a Anakin por una promesa a Qui-Gon, no porque realmente se preocupe por él. Es un hermano de Anakin, pero no es una figura paterna, y eso es un fracaso para Anakin, porque no consigue la familia que necesita. En la siguiente película pierde a su madre y no logra cumplir la promesa que le hizo: ‘Volveré a por ti y te salvaré’. Eso le deja en un estado completamente vulnerable, y de eso es de lo que trata Star Wars al final: de la familia.”

Si nos vamos con lo que dice Filoni, entonces en caso de que Qui Gon no murierá durante este enfrentamiento, Darth Vader ni siquiera hubiera existido en esta Galaxia, pero ya todos sabemos cómo acabó esto.

Fuente: Ariesanakin