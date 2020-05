Into the Spider-Verse 2 quiere reunir a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland

Spider-Man: Into the Spider-Verse es una de las mejores películas que ha tenido el trepamuros. Además de introducir a la audiencia a nuevos personajes, esta cinta también nos demostró lo bien que puede funcionar una colaboración entre múltiples versiones de Spidey, algo que muchos fans ansían ver en live-action con Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

Aunque suena como algo casi imposible, en algún punto de la producción los encargados de la secuela, Into the Spider-Verse 2, le presentaron la idea a Sony, quienes asumieron aún “era muy pronto” para llevarla a la pantalla grande. Así lo confirma Christopher Miller, productor de esta segunda parte:

We pitched the Sony brass an ambitious tag involving Spider-Ham, Tobey, Andrew, and Tom. They felt it was “too soon”#SpiderVerse #QuarantineWatchParty https://t.co/E91H1eLysr

