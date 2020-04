Into the Spider-Verse 2 y Dr. Strange 2 se retrasan

Mientras que la película de Uncharted ha adelantado su lanzamiento por unos cuantos meses, Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 y Dr. Strange in the Multiverse of Madness han hecho todo lo contrario. El día de hoy Sony Pictures y Marvel Studios anunciaron nuevas fechas para sus futuros largometrajes, y lamentablemente estas dos películas se vieron fuertemente afectadas.

Into the Spider-Verse 2 originalmente iba a debutar el 8 de abril 2022, pero después del cambio de fechas, la película se recorrió hasta el 7 de octubre 2022. Por su parte, Dr. Strange 2 se fue hasta el 25 de marzo de 2022, cuando inicialmente la íbamos a poder ver el 5 de noviembre 2021.

Como era de esperarse, estos cambios se deben a la situación que enfrenta el mundo con el COVID-19, y seguramente no serán los últimos proyectos en ser retrasados. Del lado de DC las cosas parecen ir un poco mejor, pues a pesar de haber retrasado The Flash, The Batman y Shazam 2, por lo menos Wonder Woman 1984 sí se estrenará este año y el hecho de que recientemente haya recibido una clasificación refuerza esa idea. O eso esperamos.

Via: ComicBook