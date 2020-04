Juguetes de Halo Infinite revelan el regreso de estos enemigos

Se ha filtrado nueva información sobre Halo Infinite gracias a la filtración de un nuevo set de juguetes, que sugiere que los Brutes estarán de regreso en el juego cuando se lance a finales de este año. Las imágenes de estos juguetes fueron publicadas el día de hoy en un tweet que ahora ya ha sido eliminado, pero afortunadamente algunos usuarios lograron guardarlo.

Aquí abajo puedes ver las figuras de Mega Construx Halo Infinite, junto con nuevas armas:

Bon le retour des Brutes dans Halo Infinite est confirmé et visiblement on va avoir droit à une nouvelle arme (on dirait un fusil à pompe Brutes) ainsi qu’un nouveau Mauler on dirait pic.twitter.com/FfFtCVexZx

— Draco (@Draco720) April 24, 2020