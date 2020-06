Artista acusa a Naughty Dog de robar una de sus canciones para TLOU 2

Afortunadamente, cada vez falta menos para que The Last of Us Part II finalmente llegue a nuestras manos. Sin embargo, su proceso de desarrollo ha sido bastante conflictivo para Naughty Dog, quien parece no poder alejarse de las controversias. La más reciente tiene que ver con un artista que acusa al estudio de robar una de sus canciones para utilizar en el comercial televisivo que debutó esta semana.

Lotte Kestner, una cantautora de Seattle, publicó un Tweet que ahora ya ha sido eliminado, donde señalaba a Naughty Dog de hacer uso indebido de su cover de la canción True Faith. Dicho tweet decía lo siguiente:

“Neil Druckmann, Naughty Dog, ¿están al tanto de que el cover de True Faith que usaron en el tráiler de The Last of Us 2 es una replica del cover que yo hice hace 10 años? Yo escribí las partes originales que no están en la canción original y que la persona que les hizo su cover también copio. Me rompen el corazón.”

Aquí puedes ver el comercial con el cover en cuestión:

Y acá puedes ver la versión de Lotte Kestner:

No podemos negar la similitud entre ambas versiones, y a pesar de que las dos canciones son esencialmente covers de True Faith, la versión de Kestner es una fuerte adaptación de la canción original de 1987. Siendo justos, es poco probable que Naughty Dog tenga mucho que ver con este comercial, ya que probablemente fue responsabilidad del equipo de marketing de Sony.

Dado que Kestner ya eliminó su tweet, parece probable que ambas partes ya hayan llegado a una solución, pero por ahora tendremos que esperar para conocer cómo terminó todo.

The Last of Us Part II debutará el próximo 19 de junio para PlayStation 4 y acá puedes leer nuestras impresiones previas.

Via: PushSquare