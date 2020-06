Confirman el remaster y fecha de Kingdoms of Amalur

El día de hoy por la mañana surgió el rumor de que Kingdoms of Amalur: Reckoning tendría una remasterización, la cual llegaría a nuestras manos muy pronto. El título original debutó en 2012 para Xbox 360, PC y PS3, y a pesar de ser bien recibido, su secuela no llegó a cumplir expectativas. Debido a problemas financieros, 38 Studios, compañía que era dueña del IP, tuvo que cerrar sus puertas.

Sin embargo, en 2018, THQ Nordic adquirió los derechos para el juego. Poco después, hubo rumores de que el publisher estaba buscando revivir la IP, y ahora finalmente está sucediendo.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial del juego ha confirmado oficialmente esta remasterización con el siguiente mensaje:

The rumours are true! Prepare for a Re-Reckoning, because Kingdoms of Amalur is coming back.

Remastered with stunning visuals and refined gameplay, it’s soon time to experience an epic RPG journey and all its DLCs like never before.#KingdomsOfAmalur #ReReckoning pic.twitter.com/MlpSCTrjPe

— Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (@ReckoningGame) June 4, 2020