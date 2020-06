¡Sorpresa! Varios juegos de EA ya se encuentran disponibles en Steam

El año pasado EA anunció sus planea para llevar varios títulos de Origin a Steam. El día de hoy, de manera sorpresiva, juegos como Dragon Age 2, Crysis 3, Unravel, Mirror’s Edge Catalyst, y Need for Speed Heat, ha llegado a la tienda virtual de Valve, y están acompañados de grandes descuentos.

Juegos como Dragon Age Inquisition y Mirror’s Edge Catalyst tienen un 50% de descuento en este momento, mientras que otros como Need for Speed Heat gozan de un corte más pronunciado del 60%. Muchos títulos de EA que siempre han estado en Steam también tienen precios reducidos, incluidos Need for Speed: Hot Pursuit, Dragon Age: Origins Ultimate Edition con un 75% de descuento cada uno, y el original Mirror’s Edge en un 90%.

Sin embargo, hay juegos que brillan por su ausencia en la plataforma, como Mass Effect 3, Mass Effect: Andromeda, Anthem, Star Wars: Battlefront I y II, Titanfall y Apex Legends. De igual forma, en muchas de las páginas de la tienda Steam para los juegos de EA, ahora hay un anuncio de EA Access. Esto significa que el servicio de juegos de suscripción de esta compañía pronto llegará a Steam.

Por el momento se desconoce cuándo llegarán más juegos de EA a Steam. En temas relacionados, EA donará un millón de dólares a organizaciones en contra del racismo. De igual forma, aún falta mucho para la reestructuración de Anthem.

Vía: Steam