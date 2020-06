La siguiente película de Studio Ghibli se estrenará este año

A pesar de que aún falta mucho tiempo para que la siguiente película de Hayao Miyazaki llegue a la pantalla grande. La próxima cinta de Studio Ghibli, Aya and the Witch, por fin tiene ventana de estreno en Japón.

Esta obra será la primera cinta de CG completamente en 3D de Studio Ghibli. La cinta es dirigida por Goro Miyazaki, hijo del legendario animador. Todavía no hay una fecha establecida para el estreno televisivo de Aya and the Witch, ni ninguna noticia sobre su lanzamiento fuera de Japón, pero se planea emitir en NHK a finales de este año.

Aya and the Witch, historia basada en el libro infantil de Diana Wynne Jones, Earwig and the Witch, se centra en una niña huérfana cuya vida cambia cuando una bruja la adopta. Esta es la segunda vez que Studio Ghibli adapta una de las obras de Jones, la primera fue Howl’s Moving Castle.

Vía: Variety