Sony lanza un nuevo comercial televisivo de The Last of Us Part II

El lanzamiento de The Last of Us Part II se aproxima. El 19 de junio la aventura de Ellie y Joel continuará, y Sony está más que listo para que una de sus cartas fuertes de este verano llegue a la mayor cantidad de público posible. Esto significa promocionar este título de todas las formas posibles, eso incluye un increíble comercial televisivo.

Como parte de la compaña publicitaria del juego, Sony ha creado un comercial CGI en donde podemos ver a Ellie escapar de algunos de los feroces enemigos a los que tendrá que enfrentarse. De igual forma, destaca el uso de la canción True Faith, del grupo New Order, la cual Ellie (Ashley Johnson) toca y canta recordando lo que perdió.

Te recordamos que The Last of Us Part II llegará a PlayStation 4 el próximo 19 de junio. Puedes checar nuestro preview del juego aquí. De igual forma, un nuevo tráiler de este título nos muestra la atención al detalle en la producción.

Vía: Multiplayer.it