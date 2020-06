Anuncios restantes del verano: ¿Emoción o falsas esperanzas?

Por: José Celorio (@iamjosecelorio)

A partir de la cancelación del E3 2020 derivada de la pandemia mundial, los eventos digitales para anunciar novedades en el mundo del entretenimiento proliferaron drásticamente y la iniciativa propuesta por Geoff Keighley denominada Summer Game Fest comenzó con fuerza pero paulatinamente, fue diluyéndose su impacto mediático. Esta situación se generó en gran parte, por el desarrollo de otros acontecimientos similares como fue el caso del IGN Summer of Gaming o el reciente New Game + Expo.

Si bien no se ha podido centrar toda la atención en una convención de la envergadura del E3, los videojugadores alrededor del mundo hemos sido testigos de grandes anuncios, destacando a PlayStation 5 y sus primeros títulos, las futuras máquinas de Arcade 1UP que ahora contarán con mesas digitales de pinball, o nuevas producciones como Ys IX: Monstrum Nox y Crash Bandicoot 4: It’s About Time, además del reciente tráiler de Cyberpunk 2077. Por si esto no fuera suficiente, quedan pendientes otros eventos programados para el próximo mes y vale la pena tenerlos en el radar.

Limited Run Games (8 de julio – 14:00 horas CDMX))

La empresa pionera en la publicación de juegos descargables en formato físico ofrecerá una conferencia de prensa de manera remota tal y como lo hiciera en el marco del E3 2019. Es de esperarse que se trate de una actividad original cargada de sentido del humor y que cuente con mayor presupuesto que su edición anterior. Habrá que estar muy atentos a las novedades que presente la compañía con sede en Carolina del Norte, toda vez que en los últimos años se ha caracterizado por conseguir grandes licencias de la industria para hacer relanzamientos de Star Wars, Psychonauts y Jak, entre otros. Las plataformas en las que centrará sus esfuerzos de inversión son Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC. A los fans del PS Vita no se nos olvida que tienen un par de juegos ya producidos pero que no han anunciado una ventana de lanzamiento concreta.

Ubisoft Forward (12 de julio – 14:00 horas CDMX)

El gigante tecnológico francés también realizará su propio showcase para presentar sus próximos lanzamientos tanto en sistemas actuales como en la siguiente generación. Seguramente conoceremos nuevos pormenores sobre el ambicioso Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion y Rainbow Six Quarantine. No habrá que descartar nuevos anuncios para PlayStation 5 y Xbox Series X, además de su catálogo de juegos casuales enfocado principalmente a Nintendo Switch, mientras que la entrega anual de Just Dance no podrá faltar en múltiples plataformas.

Xbox (julio – fecha por definir)

Esta semana fue intensa en los headquarters de Microsoft, debido a que se anunciaba el cierre de la plataforma Mixer a partir del próximo 22 de julio. En su lugar, el corporativo de Redmond se asoció con Facebook Gaming para poder tener una mayor penetración de mercado en el sector de las transmisiones en vivo. Aunque es una estrategia rentable en términos financieros, han comenzado a surgir dudas en su base más leal de consumidores, referentes a que Xbox siga alejándose del modelo tradicional de la comercialización de videojuegos.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Aaron Greenberg, encargado de la división de marketing, aseguró que el máximo responsable de Xbox, Phil Spencer, ya ha revisado el contenido que se presentará en su conferencia de prensa programada para julio y pronto se conocerá una fecha puntual. Llama la atención que hasta el momento, los planes radican en que el evento no será grabado, es decir, será una presentación en vivo al más puro estilo de un E3. Obviamente se difundirán noticias sobre Halo Infinite, Battletoads, Forza Motorsport 8 y Senua’s Saga: Hellblade II. El anhelo de todos los gamers es que los dieciséis desarrolladores que forman parte de Xbox Game Studios presenten grandes producciones que se conviertan en un estandarte para la compañía. Rare es el estudio que más en deuda está con su público, por lo que veremos si existen posibilidades para nuevas entregas de Conquer y Banjo-Kazooie, o si todo queda nuevamente en una triste añoranza.

Devolver Digital (mediados de julio)

El desarrollador ubicado en Austin, Texas; también tiene preparadas grandes sorpresas para sus fans y promete ofrecer mayores detalles de sus próximos lanzamientos en consolas domésticas y computadoras personales. El catálogo para los siguientes meses es muy atractivo con juegos como Serious Sam 4, Carrion, Fall Guys y Gorn. Resultará interesante conocer cuáles son sus planes para la siguiente generación.

Después de que concluyan los acontecimientos referidos, los gamers podremos hacernos una idea cuál será el catálogo de títulos que nos depara la temporada de fin de año, sin dejar a un lado que seguramente habrá nuevas sorpresas y Nintendo deberá mostrar su artillería para seguir ampliando el catálogo de Nintendo Switch y calmar las ansias de sus principales fans. Por su parte, las consolas de nueva generación de Xbox y PlayStation harán su debut y sólo el tiempo nos dirá si los títulos de lanzamiento representan una justificación para comprarlas de inmediato o únicamente se trató de falsas esperanzas.

***Adicional a mi participación semanal en Atomix, los invito a sintonizar todos los miércoles a las 21:00 horas, un nuevo episodio de JC Gaming en el Live de Instagram (@iamjosecelorio), para platicar sobre anécdotas de la comunidad gamer, noticias de la industria, y por supuesto, mostrar algunos juegos***