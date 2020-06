The Last of Us Part II vendió cuatro millones de copias en tan sólo tres días

A pesar de las controversias, filtraciones y opiniones divididas, The Last of Us Part II se ha convertido en todo un éxito comercial. De acuerdo con PlayStation, la más reciente experiencia de Naughty Dog se ha convertido en la exclusiva de PS4 que más rápido se ha vendido en la historia de la consola, logrando mover más de 4 millones de copias en tan sólo tres días, del 19 al 21 de junio.

Este es un gran logro y, de acuerdo con Eric Lempel, vicepresidente sénior de PlayStation Worldwide Marketing, SIE, el gran sacrificio de Naughty Dog ha dado como resultado uno de los mejores juegos de esta generación. Esto fue lo que mencionó:

“Naughty Dog ha creado una experiencia que realmente trasciende la categoría con The Last of Us Part II. Han perfeccionado su oficio durante años y una vez más han establecido un nuevo estándar para lo que es posible a través del entretenimiento interactivo. The Last of Us Part II representa la innovación a gran escala en los juegos con una excelente combinación de excelente mecánica de juego y narración magistral”.

De igual forma, Neil Druckmann, director de The Last of Us Part II, está agradecido con todos los fans y jugadores que hicieron esto posible, y no perdió la oportunidad de ofrecer unas palabras de alegría:

“Estamos muy agradecidos con los millones de fanáticos de todo el mundo que han jugado The Last of Us Part II y han compartido sus experiencias con nosotros durante la última semana. Nos propusimos contar un nuevo tipo de historia, una que trata temas difíciles y lo desafiaría de maneras inesperadas. Escuchar cómo la experiencia ha resonado con tantos de ustedes y presenciar el tipo de discusiones reflexivas que ha provocado ha sido increíble. También nos hemos inspirado tanto en su creatividad, ya sea en sus magníficas tomas del Modo Foto, en los asombrosos GIF de juego o en las canciones que ha grabado con la guitarra de Ellie. The Last of Us Part II fue posible gracias a los esfuerzos de los cientos de desarrolladores talentosos y apasionados aquí en Naughty Dog. No podemos imaginar mayor honor que ver esa misma pasión reflejada por la gente que lo juega. Gracias por ayudarnos a alcanzar este increíble hito”.

The Last of Us Part II no fue la última gran exclusiva del PlayStation 4 antes de la llegada de la siguiente consolas de Sony. Marvel’s Iron Man VR estará disponible el próximo 3 de julio, seguido de Ghost of Tsushima el 17 del próximo mes. En temas relacionados, Naughty Dog ha confirmado que no habrá DLC para su juego. De igual forma, los fans han logrado tocar canciones reales dentro del juego.

Vía: PlayStation Blog