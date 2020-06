TLOU II: Jugadores tocan canciones reales dentro del juego

Indudablemente, The Last of Us Part II es todo un logro a nivel técnico. A pesar de ser una consola de hace siete años, Naughty Dog pudo sacarle el mayor provecho posible a su poder y como resultado nos entregó una experiencia que cerrará con broche de oro la generación del PlayStation 4. De hecho, algunos jugadores incluso lo están utilizando como un simulador para tocar la guitarra.

Dentro del juego, habrá ciertas ocasiones donde Ellie se pondrá a tocar la guitarra y nosotros deberemos ayudarla. Para hacerlo, deberemos deslizar nuestro dedo por el panel táctil del DualShock 4 mientras elegimos los acordes con el joystick izquierdo. Esta mecánica despertó la creatividad de algunos jugadores quienes ahora han tocado canciones reales en TLOU II.

El canal de YouTube, Dan Allen Gaming, nos desmuestra cómo toca canciones como Hurt de Johny Cash, Let it Be de los Beatles, About a Girl de Nirvana y más. Velo por ti mismo a continuación:

The Last of Us Part II ya está disponible para PlayStation 4 y aquí puedes echarle un vistazo a nuestra reseña escrita y en video.

Fuente: Dan Allen Gaming