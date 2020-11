El PS5 se posicionó como la consola más vendida en Japón durante la última semana

El día de ayer Famitsu reveló el número de PS5 y Xbox Series X|S vendidos en Japón durante la última semana. Ahora, el día de hoy se compartió más información sobre este mercado, en donde podemos ver que, pese a los problemas de escasez, el PS5 sí logró derrotar al Nintendo Switch, al menos durante los primeros días de vida de la nueva consola.

Mientras que el PS5 logró vender 118,085 unidades, el Nintendo Switch bajó a la segunda posición con 116,267 consolas. En el lado del software, Call of Duty: Black Ops Cold War, Assassin’s Creed Valhalla y Sakuna: Of Rice and Ruin obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar respectivamente, mientras que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales entró en el octavo puesto.

Software:

–Call of Duty: Black Ops Cold War – 84,475 (Nuevo)

–Assassin’s Creed Valhalla – 45,055 (Nuevo)

–Sakuna: Of Rice and Ruin – 32,906 (Nuevo) (Switch)

–Animal Crossing: New Horizons – 32,585 (5,974,018)

–Pikmin 3 Deluxe – 31,073 (270,347)

–Ring Fit Adventure – 24,115 (1,807,723)

–Sakuna: Of Rice and Ruin – 22,955 (Nuevo) (PS4)

–Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – 22,882 (Nuevo)

–Kingdom Hearts: Melody of Memory – 22,813 (Nuevo)

–Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition – 18,640 (Nuevo)

Hardware:

-PlayStation 5 – 103,901 (Nuevo)

-Switch – 93,671 (13,215,665)

-Switch Lite – 22,596 (2,824,591)

-Xbox Series X – 16,247 (Nuevo)

-PlayStation 5 Digital Edition – 14,181 (Nuevo)

-Xbox Series S – 4,287 (Nuevo)

-PlayStation 4 – 2,903 (7,674,109)

-New 2DS LL (incluyendo 2DS) – 474 (1,746,460)

-PlayStation 4 Pro – 71 (1,575,100)

-New 3DS LL – 23 (5,888,770)

-Xbox One X – 14 (20,980)

-Xbox One S – 11 (93,662)

Vía: Gematsu