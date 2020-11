Actriz de doblaje es hostigada por su trabajo en Hyrule Warriors: Age of Calamity

Este año en particular, la comunidad de gamers ha demostrado un comportamiento sumamente tóxico hacia diferentes personalidades de la industria. Directores, actores, productores; sea quien sea, nadie logra salvarse de los comentarios de odio y desprecio. Ahora, Jessica Ángeles, responsable por dar vida a la Princesa Zelda en el doblaje latino de Hyrule Warriors: Age of Calamity, es otra de estas víctimas.

Vía Twitter, la actriz publicó un mensaje en el que revela haber recibido negativos por un juego que todavía ni siquiera llega al mercado:

Todavía ni sale y ya empezaron con comentarios negativos.

¿Por qué les gusta hacer sentir mal a las personas por su trabajo?

De verdad es algo que no comprendo, ni siquiera saben todo las decisiones detrás que se toman para esos resultados pero bueno… 😔 — Jezz Ángeles💕 (@jezzylw) November 19, 2020

En otro mensaje similar, Ángeles menciona que se tomará un breve descanso de Twitter ya que, una vez que el juego sí esté disponible de manera oficial, su perfil se llenará de comentarios negativos.

En 2 días este Twitter se va a llenar de comentarios negativos hacia mi persona por el tratamiento diferente de cierto proyecto, así que si no estoy por aquí para leerlos es para que mi autoestima no sufra las consecuencias, gracias 🙏🏼 — Jezz Ángeles💕 (@jezzylw) November 19, 2020

Como comentaba al principio de la nota, esta no es la primera vez, y seguramente no será la última, que una figura de la comunidad recibe este tipo de tratamiento en redes sociales. Otros casos similares ocurrieron con The Last of Us Part II, cuando una de sus actrices incluso fue amenazada de muerte.

Fuente: Jessica Ángeles