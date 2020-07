Amenazan de muerte a actriz de The Last of Us Part II

Parece que la comunidad simplemente no se cansa de expresar su peor cara por diferentes medios. Como parte de toda la absurda polémica y campaña de odio alrededor de The Last of Us Part II, un importante grupo de personas decidió agredir a Laura Bailey, actriz que se encargó de darle vida a Abby en el más reciente juego de Naughty Dog.

Por medio de su cuenta de Twitter, Bailey compartió varios screenshots con mensajes de odio en su contra verdaderamente preocupantes, todos ellos por su trabajo dándole voz y movimiento a Abby en The Last of Us Part II.

Man. I try to only post positive stuff on here… but sometimes this just gets a little overwhelming. I blacked out some of the words cuz, ya know, spoilers.

Side note. Thank you to all the people sending me positive messages to balance it out. It means more than I can say.❤️ pic.twitter.com/kGyULWPpNu

— Laura Bailey (@LauraBaileyVO) July 3, 2020