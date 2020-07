Review – Marvel’s Iron Man VR

El PSVR ha tenido una vida que si bien no puede ser considerada un éxito rotundo, tampoco un fallo garrafal. Para cerrar su ciclo de vida con el Playstation 4, Sony Interactive Enterteinment de mano de Camouflaj trae Iron Man VR. Un juego que nos pone en la armadura del famoso super héroe y nos permite experimentar como sería salvar al mundo desde la perspectiva de su casco. Esta idea tiene un potencial enorme y gracias a la fama que este personaje alcanzó como el personaje más importante de la más reciente saga de películas de Marvel, el interés por un juego con este perfil no podía estar en un punto más alto. ¿Pero que tan bien logra sus objetivos y que tal se siente jugarlo en este hardware? Vamos a ello.

Una amenaza misteriosa

Iron Man VR toma lugar justo después de que Tony Stark decide que Industrias Stark dejara de crear armamento. Pero los fantasmas de su pasado lo perseguirán y trataran de acabar con el, lo digo literalmente ya que el villano principal de este juego es llamado Ghost. La cual quiere hacerlo pagar por todo el daño que las armas que su compañía creó en el pasado han causado alrededor del mundo. Irónicamente, quiere pasarle factura a Tony Stark utilizando drones y maquinas diseñadas por la misma compañía que lleva su nombre. Ghost es una hacker que, aparte de robar sus diseños, esta tratando de sacar todo el provecho que puede al pasado de Stark tanto tecnológicamente como en el ojo publico para desprestigiarlo y doblegarlo.

Siendo el super héroe, la reacción es ir detrás de ella después de que casi le acaba con la vida a Pepper Potts, la ahora CEO de Industrias Stark. Esto nos lleva a una persecución por diferentes lugares del mundo donde esta misteriosa villana se esconde, pero gracias a las Inteligencias artificiales Friday y Gunsmith, que es una imagen holográfica de Tony Stark, logramos localizarla y esto desencadena batallas para frenar sus planes. En el camino otros personajes entraran en la ecuación, ademas de que deberemos de lidiar con la relación conflictiva que genera las diferentes personalidades de nuestros ayudantes, que pronto se convierten en parte importante de esta aventura.

La historia es relativamente sencilla. Pero a pesar de su sencillez, lo que más la detiene o hace sentir pesada es la presentación y las constantes pantallas de carga, las cuales terminan haciendo de las secciones donde te cuentan lo que sucede algo pesado y que rompen la inmersión de la cual un juego en general depende, pero que en VR se siente mucho más cuando padece de tiempos de carga largos (hasta poco más de un minuto), y tan constantes. Estas secciones dan poca información y toman demasiado tiempo para ser entregadas. Definitivamente el punto más bajo y que a pesar de jugarlo en un Playstation 4 Pro su presencia no dejó de ser constante.

Entre drones y obstáculos

El jugar como Iron Man es una de las cosas más atractivas que había escuchado para un título de realidad virtual. Este título no puede ser jugado con control, necesitas hacer uso de los playstation move para poder experimentarlo. Ya que funcionan como los brazos de nuestro personaje, que sirven para propulsarte y dar dirección a tu vuelo. Atacar a tus enemigos con armas primarias y secundarias, así como interactuar con el ambiente. Iron Man VR se toma su tiempo para que entiendas su sistema de vuelo, que es el elemento principal de todo el juego, te pone retos para que perfecciones el ataque, afines tu puntería y de vuelo para que puedas moverte a través de los escenarios que te presentará. En este aspecto el juego evoluciona muy bien, ya que las primeras batallas básicamente te pueden permitir estar en un solo lugar y acabar con los drones con mínimo movimiento, pero para el final deberás estar viajando a través de áreas abiertas o pasar entre varios obstáculos mientras esquivas proyectiles y acabas con enemigos, haciendo uso de todo lo que tiene que ofrecer y explotando todo lo que has aprendido. Estas misiones van desde acabar con oleadas de enemigos, desactivar explosivos para evitar la destrucción de estructuras, destruir esferas enormes que absorben la energía a tu alrededor, entre otras cosas, todo ello mientras estas constantemente siendo atacado. Así que el juego te obliga a moverte, y esto es literal. Puedes jugar sentado y hacer el uso de botones para girar la cámara en ángulos de 45° ya sea hacia la izquierda o derecha. O puedes pararte y girar tu cuerpo, tratando de evitar tropezarte con el cable, claro. Esta última es la manera en la que te sugiero que lo juegues ya que la inmersión en el combate incrementa sustancialmente y lo hace mucho más divertido.

En estos combates harás uso del arsenal que Tony Stark tiene para sus armaduras. El juego te recompensa con puntos al final de cada misión, estos puntos los puedes utilizar para comprar nuevo armamento o mejorar las capacidades de vuelo de tu traje metálico. Esto te dará la fuerza de ataque para destruir a los cientos de drones a los que te enfrentaras. Si cientos, aunque la variedad de ellos es poca. y pronto te cansas de ellos o empiezas a acabarlos como si fueran moscas, el esfuerzo se vuelve menor y es ahí donde deseas que el juego tuviera mas tipos de enemigos ya que los que ves en las primeras 3 horas, son los que verás por toda la longitud del juego, que cierra entre las 10 u 11 horas. Ademas de cambiar tu armamento, también puedes desbloquear diferentes skins para tu armadura, estas las obtienes cumpliendo con retos como destruir cierto numero de enemigos con un solo ataque, o con un tipo de arma. Puedes tener 2 sets guardados y utilizarlos según la misión lo requiera.

Este juego brilla cuando las batallas son en zona abiertas, donde puedes moverte libremente para evadir ataques o ir directo a tus enemigos, acabar con ellos sin parar o golpearlos para enviarlos a volar o a golpear a otros drones, todo esto es muy divertido ya que hay margen de error y a pesar de ejecutes una trayectoria no sea la que tenias en mente, es fácil corregir y continuar con la diversión. Pero cuando eres puesto en una situación con curvas cerradas, en pasillos o aberturas pequeñas, es donde empieza a haber ciertos problemas, nada que no se perfeccione con practica, ya que para eso están los retos dentro del juego, para que mejores tu vuelo, pero cuando son arrojados sin considerar este dominio del vuelo, y sin ser mejorados de una manera orgánica, pueden dar a notar ciertos errores de diseño dentro del título.

Una de las cosas agradables del juego y en las cuales seguro te vas a encontrar invirtiendo mas tiempo del que crees, es cuando cuando estas en tu garage, donde puedes disfrutar de un par de mini-juegos. Lo cual me hace pensar que incluir algunos sencillos en las pantallas de carga hubiera sido una gran idea. El ver la armadura de cerca en este espacio es genial, ademas la interacción con los objetos de tu alrededor es de las partes mas divertidas de la realidad virtual y en secciones este juego lo hace muy entretenido.

Las batallas con jefes son entretenidas, y para el final te encuentras persiguiendolos a una velocidad que iniciando el juego parecería imposible, es decir, pasas por obstáculos y lugares cerrados como si estuvieras haciendo esto durante días y no durante 8 horas. Aunque también tiene que ver que para este momento, ademas de tu dominio, el juego te da una ayuda que personalmente creo que es más de lo debido, no importa la dificultad en la que estés jugando. Volar a altas velocidades, controlar la trayectoria con tus brazos y con ayuda de tu cabeza es divertido. El arsenal disponible se puede acomodar para diferentes tipos de jugador, ya sea quieras atacar de lejos o quieras contacto físico con ellos, el juego te da las dos opciones. Las áreas abiertas se disfrutan considerablemente mejor que las cerradas y afortunadamente no hay problemas de performance en estas secciones del juego, al menos yo no las experimente en un PS4Pro.

Sonoramente el trabajo realizado por Camouflaj sirve de manera excelente para ubicarte en los escenarios y saber de donde vienen las voces y los ataques, cosa esencial cuando vas volando a una gran velocidad y la música no es excelente o sobresaliente, pero sirve para rellenar ese espacio vació con temas que pretenden dar una ambientación heroica.

Final del PSVR en PS4

Gráficamente no esperes una obra maestra, el hardware por si mismo no permite que tengamos mundos super detallados y con assets de alta calidad. Esto tampoco quiere decir que se vea terrible, esta por arriba del nivel de lo que hemos visto para este dispositivo, pero igual debe de buscar un balance entre lo gráfico y el mantener una cantidad estable de cuadros por segundo, ya que el fallar en esto último puede destruir la experiencia. Algunos escenarios son muy simples en su presentación, mientras otros usan una paleta de colores mas atractiva a la vista, distancias de dibujado mas definidas y una mejor iluminación, lo cual me hace cuestionar porque no se aprovecharía el hardware a esa capacidad en todo el juego.

Esto me hace pensar en lo limitado que está el hardware en este aspecto, pero también emocionarme por lo que tiene que ofrecer esta parte de Playstation en la siguiente generación. Donde probablemente podremos tener experiencias que luzcan mucho mejor, como Half Life Alyx, pero en Playstation 5, uno puede soñar, ¿no?. Como mencioné hace un momento, uno de los puntos mas bajos de este juego son las pantallas de carga junto con algunos problemas de desempeño en las partes donde se desarrolla la historia. El decir adiós a ellas hubiera hecho este juego sin duda más disfrutable.

Iron Man VR podrá no ser el mejor cierre para este hardware en el PS4. Pero es un juego donde volar y atacar es divertido. Se ve afectado por una serie de misiones repetitivas con los mismos enemigos durante toda su duración. Una historia blanda, pero no terrible. Las pantallas de carga son un lastre para este juego, sinceramente creo que pudo ser mejor estructurado para no interrumpir tanto y romper una inmersión que en VR debe de ser bien cuidada. El sistema de mejoras es una buena opción aunque el juego no hace diferencia si traes uno u otro armamento, todos cumplen con el objetivo, así que podrías no desbloquear nada y no haría una gran diferencia. Una gran adición es el tener que utilizar controles move para jugarlo ya que la diversión de volar se beneficia mucho de ellos, pero si no los tenías o no estas dispuesto a comprar el bundle con ellos, no hay como los puedas jugar.

Sin duda a pesar de no ser una maravilla técnica, me sirvió para refrescar mi gusto por el VR y estar en expectativa por lo que la nueva generación nos traerá.