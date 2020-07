Los 7 mejores juegos de la primera mitad de 2020

Ha sido un año de autentica locura. A pesar de todos los sucesos mundiales que nos han afectado de una manera u otra, la industria de los videojuegos se ha mantenido activa e incluso, podríamos decir que al menos en la parte de estrenos, la cosa no se detuvo. Ahora que ha terminado el primer semestre del caótico 2020, nos parece que es un gran momento para voltear hacia atrás y ver qué nos ha dejado nuestro amado pasatiempo. Sin más, acá te presentamos los que para nosotros, fueron los siete mejores títulos de los pasados seis meses. Esperamos tus comentarios al respecto.

Por cierto, los relanzamientos no fueron tomados en cuenta para nuestro listado. Es por eso que no verás cosas como Persona 5 Royal o Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, por ejemplo.

Dreams

Hablar de Dreams es asunto complejo. El trabajo de Media Molecule fue mucho más allá de lo que les habíamos visto, pues ahora en lugar de crear un videojuego sobre hacer videojuegos, más bien nos entregaron un motor gráfico en forma en donde básicamente todo puede pasar. La profundidad de las herramientas de creación de esta autentica maravilla, le volarán la mente a cualquiera que tenga un poco de creatividad y claro, ganas de crear cualquier cosa que salga de su mente. Lo mejor de todo es que este título no solo se limita a la creación de juegos como tal, sino que también puedes explotar tus habilidades de músico, animador, modelador, cineasta o hasta de pintor. Te repetimos, en Dreams la única limitante es tu propia imaginación.

Ori and the Will of the Wisps

Después de lo que Moon Studios consiguió con Ori and the Blind Forest hace ya unos años, nos quedó claro que había un talento muy especial y para nuestra fortuna, Microsoft notó lo mismo y decidió darle luz verde a una secuela. Ori and the Will of the Wisps no decepcionó y fue justo lo que todos estábamos esperando. De nueva cuenta, los desarrolladores demostraron que para hacer Metroidvanias, hay muy pocos como ellos dentro del medio, tanto en la parte de gameplay y de diseño de niveles, como en la presentación audiovisual de su juego. Impecables controles, grandes ideas de jugabilidad, una conmovedora historia y claro, una dirección artística de alarido, son solo algunos de los elementos por los que creemos, la más reciente aventura del espíritu del bosque fue tan especial.

DOOM Eternal

Bethesda se tenía que sacar la espina de una manera u otra luego del muy mal 2019 que tuvo, y qué mejor que tener a id Software para conseguirlo. Luego de un par de dolorosos retrasos, DOOM Eternal finalmente estuvo listo para llegar a nuestras manos y justo como lo sospechábamos, la espera valió completamente la pena. Sonaba complicado que se pudiera expandir demasiado en lo que DOOM de 2016 consiguió, sin embargo, este autentico grupo de genios de diseño de videojuegos, logró llevar todo al siguiente nivel, al punto de que muchos nos seguimos planteando qué va a pasar con los siguientes FPS que se lancen, pues la más reciente aventura del DOOM Slayer, dejó los estándares verdaderamente altos.

Animal Crossing: New Horizons

Los animales finalmente regresaron. En medio de todo el inicio del caos por la pandemia que vivimos este año, Nintendo decidió lanzar la nueva entrega de una sus franquicias más amadas. ¿El resultado? Un juego que se ha convertido en uno de los más grandes éxitos que la compañía ha tenido en toda su historia, añadiendo a sus filas a decenas de miles de jugadores que nunca le habían dado la oportunidad y que tal vez, no se la hubieran dado de no haber sido por el encerramiento. Animal Crossing: New Horizons fue justo lo que todos los fans estaban esperando, y mucho más encantador y adictivo de lo que los nuevos estaban pensando. Lo más interesante de este título es que claramente llegó para quedarse entre nosotros por mucho tiempo.

Final Fantasy VII: Remake

Square Enix finalmente se animó a retocar a uno de sus juegos más emblemáticos y queridos. La espera fue muy larga y el proceso de desarrollo fue extenuarte pero finalmente, el sonado remake de Final Fantasy VII llegó. Como era lo normal, los fans estábamos asustados por lo que se pudiera hacer con uno de los mejores RPG de todos los tiempos, sin embargo, bajo la conducción de Yoshinori Kitase y Tetsuya Nomura, el producto que se nos entregó superó por mucho nuestras expectativas. La manera en la que se trajo a la actualidad un juego tan añejo con Final Fantasy VII: Remake, fue simplemente impresionante. La buena noticia aquí es que solo estamos frente a una primera parte de un todo ¿qué nos deparará en el futuro?

Streets of Rage 4

Sega se ha convertido en un publisher bastante apático en cuanto al tratamiento que le da a su legado, más allá de los constantes productos de Sonic que vemos año con año. A pesar de lo anterior, existen fans sumamente apasionados de su pasado como por ejemplo, los franceses de Lizardcube, quienes luego de haber traído de vuelta a Wonder Boy, se aventuraron en crear una secuela de Streets of Rage, saga que no había visto la luz en más de dos décadas. Por más talento que ya había demostrado el estudio, quedaba la duda de si iban a poder o no sacar adelante este proyecto. Vaya sorpresa la que nos llevamos cuando vimos el resultado final de Streets of Rage 4, beat em’ up que de alguna manera conserva lo mejor de los juegos clásicos del género y a la vez, introduce ideas completamente frescas que simplemente nos volaron la mente.

The Last of Us Part II

Naughty Dog no sabe fallar. Luego de varios retrasos por diferentes razones y el duro escándalo de la filtración masiva que se dio, The Last of Us Part II finalmente salió al mercado y sí, está tan bueno como todos lo estábamos esperando. De nueva cuenta, los también padres de Uncharted nos entregan un videojuego que se convierte en punta de lanza en logros técnicos y narrativos, presentándonos una de las experiencias audiovisuales más impactantes de esta generación, así como una de esas historias que se te graban en la memoria para siempre. Además de todo lo anterior, se nos da un juego con un sofisticado gameplay sumamente bien pulido en todas sus partes del cual es imposible no hablar. Sin duda alguna, hasta el momento, el más serio candidato a juego del año que tenemos.