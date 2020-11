Uno de los juegos exclusivos de PS4 se actualiza y ya es compatible con PS5

Uno de los puntos más importantes del PS5, es la retrocompatibilidad con casi todos los juegos de PS4. Hace tiempo, Sony compartió una lista con 10 títulos de su cuarta consola que no serían compatibles con la nueva. Ahora, se ha revelado que una de estas experiencias ha sido actualizada y ya es posible disfrutar de Shadow Complex: Remastered en el PS5.

Por medio de Twitter, se reveló que un nuevo parche para el juego ya está disponible, el cual le permite a los usuarios disfrutar de este título en PS5. Esto fue lo que se comentó:

Our team has patched Shadow Complex Remastered for PS4 and it's now playable on PlayStation 5! 👍

— Shadow Complex (@shadowcomplex) November 19, 2020