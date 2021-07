Dentro de la gigantesca lista de juegos que pueden ser considerados de culto, Psychonauts es un nombre que resalta de inmediato. Tras su salida de LucasArts en el año 2000, Tim Schafer fundó Double Fine Productions, y en el 2001 comenzó el desarrollo de esta obra. Después de cuatro largos de producción, en el 2005 vimos la primera gran aventura protagonizada por Razputin Aquato. Si bien el título tuvo un cálido recibimiento por parte de la crítica, las ventas fueron una historia totalmente diferente. Afortunadamente, en más de una década, más y más personas han decidido experimentar este viaje mental, y la popularidad de Psychonauts ha estado creciendo constantemente, al grado de que el próximo mes veremos una secuela.

Recientemente tuve la oportunidad de jugar un previo de Psychonauts 2, juego que llegará a Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PC y día uno en Game Pass el próximo 25 de agosto. En tan solo un par de horas, pude presenciar algunos de los cambios, nuevas ideas y conceptos que esta secuela tiene preparada para todos los fans del primer título. En esta ocasión, pude probar un par de niveles, los cuales me posicionaron inmediatamente después de los eventos de la previa aventura.

Más grande. Más alocado

Después de una entretenida recapitulación de los eventos del original Psychonauts, la secuela comienza en la mente del Dr. Caligosto Loboto, uno de los antagonistas principales del primer título. Como seguramente ya se lo imaginan, esta mente funciona como una reintroducción a este universo. Rápidamente el juego deja en claro que esta aventura será más alocada, experimental y abordará temas más delicados al momento de explorar las cabezas de los diferentes personajes que habitan en este mundo.

Psychonauts 2 no pierde ni un segundo, e inmediatamente nos presenta cuatro de las habilidades esenciales del primer título. Poderes que originalmente obtenías después de varias horas de progresión, aquí los puedes usar en cuestión de minutos, y son tan útiles como los recuerdas. Las bases del juego son las mismas, es decir, se nos presenta una serie de retos enfocados en las plataformas en 3D con un énfasis en la solución de puzzles, con un toque de combate y elementos de colección para darle variedad a los niveles. De esta forma, seguirás adentrándote a la mente de varios personajes para recolectar figments únicos, equipaje emocional, cofres que esconden el pasado de cada aliado y enemigo, así como una serie ítems especiales que te beneficiarán a lo largo de la aventura.

Si bien la estructura puede ser considerada similar a lo visto en el original Psychonauts, la secuela introduce una serie de elementos que hacen de esta una experiencia que supera sustancialmente a su predecesor. El primero de estos, y uno de los más importantes, es el hecho de que cada nivel tiene como base un problema mental en específico. Por ejemplo, Loboto’s Labyrinth nos presenta el abuso que sufrió este personaje por su jefe, acompañado de un arrepentimiento por sus previos actos. Esto es algo que se ve reflejado en una cabeza llena de agujeros, caminos cerrados y, como este personaje es un dentista, una versión corrompida de su profesión.

Esta es la mayor diferencia temática entre los dos juegos. El original Psychonauts nos presentó mentes basadas en diversos conceptos que hablaban de la personalidad de cada personaje, siendo el nivel de las conspiraciones el ejemplo más claro. Sin embargo, Psychonauts 2 opta por enfocarse en los diferentes problemas mentales que cierto individuo puede sufrir, ya sea el abuso causado por un previo trauma, el control originado por un miedo hacia ciertos aspectos de la vida, u otros aspectos que me encontraría mencionar, pero no lo haré para evitar spoilers.

Para acompañar esto, Psychonauts 2 introduce un saludable repertorio de nuevos enemigos. Si bien el primer juego nos ofrecía jefes bastante interesantes, en cada mente solo podíamos encontrar a los Censors, quienes en la secuela regresan acompañados de manifestaciones emocionales muy interesantes. Tal es el caso de Duda, masas de gelatina que disminuyen la velocidad de Raz, ya que las dudas que generamos provocan que nos tardemos en realizar una acción; o las Malas Influencias, los cuales hacen que los contrincantes se vuelvan invencibles por un momento, y continúen haciendo sus malas acciones. Cada nuevo adversario es muy diferente en todos sus apartados, y requieren una forma especial de lidiar con ellos.

Por último, el juego introduce nuevas habilidades mentales. En el primer nivel tendrás acceso a cuatro poderes que regresan del juego original, pero eventualmente podremos utilizar más técnicas especiales, como la conexión mental. Esto nos da la capacidad de movernos a través de las ideas en una cabeza. De esta forma, es posible llegar a nuevas partes de un nivel y, en ciertas ocasiones, serás capaz de cambiar la opinión de alguien.

Cada uno de los niveles que pude probar en este preview juegan de manera espectacular con cada uno de estos nuevos conceptos. Las diferentes mentes introducen un tema especial que, sin duda alguna, logrará conectar emocionalmente con diferentes personas. Los enemigos son una representación de los problemas de los individuos que tratamos de ayudar, y hacen que el combate sea más entretenido. Cuando tienes diferentes contrincantes en un solo lugar, esto hace que experimentes con todas tus habilidades, tanto nuevas como viejas, para salir victorioso de cada enfrentamiento.

Sin duda alguna, esto es un deleite, y el hecho de que cada nivel dura entre 30 y 60 minutos, hará que constantemente te enfrentes a nuevos retos, conceptos, enemigos y poderes. Todo esto hace que el ritmo de la aventura sea espectacular de principio a fin. Por si fuera poco, la exploración y el sistema de progresión que encontramos en el primer juego sigue presente, pero algunos conceptos, como el rango y los ítems de colección, han sido refinados para ser más sencillos de entender, y completar esta aventura no será tan tedioso como lo llegaba a ser Psychonauts.

Esperando el regreso de Raz

Psychonauts 2 tiene el potencial de convertirse en uno de los mejores juegos de 2021. Aunque el previo al que tuve acceso no es el trabajo final y solo pude disfrutar de ciertas secciones de las primeras horas, esto fue más que suficiente para convencerme. No puedo esperar a tener el producto final en mis manos y disfrutar de otra aventura psicodélica protagonizada por Raz y compañía. Si bien la historia fue uno de los elementos que menos tuve la oportunidad de ver, por lo que presencie, esta narrativa explorará territorios que lograrán conectar con más de una persona, y expandirán el universo de Psychonauts, y no sorprendería que una tercera parte ya se estuviera cocinándose en la mente de Tim Schafer.

Psychonauts 2 llegará a Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PC y día uno a Game Pass el próximo 25 de agosto de 2021. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra entrevista con dos miembros del equipo de desarrollo de este título, Lauren Scott, diseñadora de sistemas sénior, y Lisette Titre-Montgomery, directora de arte.