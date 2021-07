Metroid Prime Trilogy en Switch estaría terminado

En 2019 surgió un rumor en donde se mencionaba que Metroid Prime Trilogy, título que llegó originalmente al Wii, estaba en desarrollo para el Nintendo Switch. En los dos últimos años hemos escuchado varios reportes que apuntan al lanzamiento de esta colección, pero no hay información oficial. Ahora, un confiable insider asegura que este juego ya está terminado, y ahora solo es cuestión de que la Gran N encuentre el momento adecuado para lanzar este juego.

Recientemente, Jeff Grubb, insider y reportero de VentureBeat, participó en el nuevo episodio de Giant Bomb show, en donde mencionó que el desarrollo de Metroid Prime Trilogy para el Nintendo Switch ya está completo, y Nintendo solo está esperando el momento correcto para confirmar este rumor. Esto fue lo que comentó:

“El juego está terminado y Nintendo lo está sosteniendo… si Nintendo lo lanza o no ahora o más tarde depende de otros factores… Creo que ese juego está en su bolsillo para cuando Nintendo decida que es el momento adecuado, y Nintendo lo ha hecho mucho recientemente, así que no es inusual, no es una señal de que algo malo esté sucediendo, no es una señal de falta de fe en Metroid… Nintendo puede permitirse [aguantarse] y así es como lo están tratando.

Creo que un gran problema para Nintendo durante bastante tiempo durante la pandemia fue el control de calidad… Creo que Nintendo estaba enfocando sus recursos de control de calidad en uno o dos grandes proyectos a la vez y eso significaba que algunos juegos que básicamente estaban terminados estaban aparte, aunque tenían sus procesos de control de calidad seguros de bloqueo centrados en uno o dos juegos más importantes… Japón todavía está lidiando con estos problemas, por lo que no creo que esos procesos se abran pronto”.