La espera ha sido verdaderamente agónica. Luego de que se nos asegurara que Halo: Infinite sería la estrella para el estreno de los nuevos Xbox, todo el proyecto se tuvo que retrasar indefinidamente debido a los graves problemas de organización al interior de 343 Industries. Las dudas nos inundaban tras no tan brillantes muestras de lo que se tenía avanzando, sobre todo lo relacionado a la campaña para un jugador. La nueva aventura de Master Chief era un enorme signo de interrogación, el cual, ponía en enorme riesgo a la franquicia entera. El estudio simplemente no podía fallar.

Desde hace ya una semana, comenzamos con nuestro paso en la campaña de Halo: Infinite, una que tomamos con muchísimas dudas e incluso, listos para llevarnos una decepción. Unos minutos después de sentir los controles, notar el grandísimo avance gráfico y ver que la historia que se me estaba contando tenía bastante potencial, la idea de que 343 había logrado sacar las papas del fuego como nos gusta decir, se apoderó de mi mente. Por el momento, solo te puedo dar impresiones correspondientes a las cuatro primeras horas del modo para un jugador de este nuevo Halo, en las cuales, te describiré la estructura del juego y en general, lo que puedes esperar una vez que el título completo se esté estrenando dentro de unas semanas más.

¿Mundo abierto?

Sin duda alguna, una de las coas que más nos intrigó cuando se empezaron a dar los primeros detalles de lo que sería la campaña de Halo: Infinite, era el hecho de que 343 Industries implementaría una especie de mundo abierto para sustentar la estructura general del título, es decir, se harían de lado las misiones lineales en pro de esta nueva forma. Pero ¿es en realidad un juego de mundo abierto la nueva aventura de Master Chief? Por un lado sí y por el otro podríamos decir que en realidad no. Las dos primeras misiones dentro de la campaña son básicamente una regresión a los Halo clásicos, en donde nuestro objetivo es llegar de punto A al punto B mientras le pasamos completamente por encima a cualquier enemigo que se nos vaya poniendo enfrente.

Una vez que superas esta introducción y llegas al Zeta Halo, la verdadera aventura comienza. Primero se te indica que a lo largo y ancho del anillo, hay una serie de actividades que puedes o no realizar. Sí, te puedes ir directo por las misiones principales y en realidad no sucede nada. ¿Qué hay de estas actividades secundarias? Recuperar un puesto de avanzada, atacar una base de los Banished, rescatar a un grupo de marines en peligro o acabar con un enemigo de alto rango, serán algunas de las cosas que podrás hacer mientras exploras este nuevo mundo. Más allá de eso, creo que cuesta trabajo colocar a Infinite dentro del género del mundo abierto, pues la verdad es que entre estos puntos de interés perfectamente marcados en nuestro mapa, no hay mucho más qué hacer más allá de juntar ciertos coleccionables o spartan cores para mejorar nuestras capacidades.

El “mundo abierto” de Halo: Infinite funciona y te permite darle una aproximación diferente a estas actividades de las que te hablo, pero en general, carece de espontaneidad y de en realidad transmitir ese sentimiento de descubrimiento tan importante para los llamados sandbox. ¿Y qué hay de la estructura de estas cuatro misiones principales que pudimos jugar? Es sumamente tradicional y con un sabor muy característico de la serie, sobre todo del primer Halo. La verdad es que hasta el momento, estoy verdaderamente contento con lo que he podido probar.

Una historia que va caminando

Halo 5: Guardians es un juego excelente si solo extraemos sus mecánicas, pero cuando se habla de narrativa, la realidad es que la entrega que vimos en Xbox One, es la que probablemente, más nos quedó a deber en temas de narrativa. El Agent Locke y compañía simplemente no funcionaron y lo que se hizo con Master Chief, terminó siendo irrelevante. Por tal motivo, Halo: Infinite carga con una muy importante responsabilidad, pues estamos esperando que este tercer capítulo de la llamada Reclaimer Saga, cumpla con lo que estamos esperando.

El relato de Halo: Infinite arranca 18 meses después de los eventos de Halo 5, o sea, un poco después de que Master Chief cayera ante las manos Atriox, líder Brute de los Banished, facción que conocimos por primera vez en Halo Wars 2. Tiempo después de dicho suceso, John 117 es encontrado flotando en el espacio por un miembro de la UNSC conocido como Echo 216, el cual, rescata al Spartan para revelarle que se encuentra orbitando cerca del Zeta Halo, un desconocido anillo que le fue arrebatado a la humanidad justamente por los Banished, es decir, la guerra se perdió. Al enterarse de dicho suceso, nuestro héroe obtiene información de una nueva inteligencia artificial que podría tener muchas respuestas y que podría ser la solución de este nuevo conflicto.

Sí, ya sé lo que estás pensando “otra vez Master Chief al rescate” y sí, en efecto de esa premisa parte todo el argumento de Halo: Infinite, sin embargo, la cosa va tomando mucha mayor fuerza cuando vas descubriendo por qué es los Banished tienen interés en activar este nuevo anillo y más importante aún, de qué va la nueva acompañante de John 117 luego de todo lo que pasó con Cortana. Algo que he estado disfrutando enormemente es la manera en la que tanto Echo 216, como la nueva IA interactúan con Master Chief. Es genial ver a nuestro protagonista contrastando y entrando en conflicto con sus dos acompañantes, los cuales, lo complementan de muy buena forma. En estas primeras horas, el relato de Infinite está tomando muy buenas tonalidades y según parece, así se mantendrá. Esperemos que en la reseña completa te esté hablando de que todo esto se cumplió. Por cierto, lo que llevo de la historia, me deja claro que está totalmente pensada para veteranos de la serie. Si eres nuevo, te va a costar trabajo seguir el hilo del relato.

Disparos a la Halo

Me parece que el paso de 343 Industries a cargo de Halo puede ser criticado por muchas cosas, pero una de ellas no es la del gameplay. Tanto Halo 4 como su secuela, se mantuvieron fieles a cómo es que se siente un título de esta serie, es decir, nunca dejaron de sentirse ‘Halo’. Por tal motivo, lo que menos me preocupaba de Infinite era justamente su jugabilidad y controles, y en efecto, estaba en lo cierto. El nuevo título de los Xbox Studios se siente increíblemente bien en las manos, el peso de Master Chief sigue siendo el adecuado y el poder de cada una de las armas, ya sea una vieja conocida o algo completamente nuevo, es simplemente sensacional. De hecho te diría que estamos frente al Halo en el que mejor se sienten los disparos y toda la acción.

Al menos dentro de estas primeras horas, la variedad de enemigos se ha mantenido sumamente clásica y por una línea conocida, es decir, espera acabar con decenas de Grunts, Brutes, Elites y Jackals. Las armas sí es algo que seguro te sorprenderá, pues tenemos un montón de nuevas adiciones verdaderamente interesantes. Hablando de novedades, tenemos la llegada del grapple hook, gancho que puedes disparar con RB para jalarte hacia otro punto rápidamente. ¿Qué tal funciona esta mecánica? Sumamente bien. Es muy placentero aprovechar este poder para alcanzar puntos distantes o por qué no, para aturdir a un enemigo y después acabarlo con un golpe devastador. Halo: Infinite es una entrega de esta franquicia brutalmente divertida. Cada enfrentamiento es intenso y está lleno de acción, además de que como ya te lo decía, se siente más Halo que nunca.

¿Y las gráficas?

A diferencia de lo que te contaba del gameplay, una de las cosas que más preocupaba de Halo: Infinite tenía que ver con su presentación gráfica, sobre todo después de lo que se mostró cuando la campaña del juego fue revelada -nunca te olvidaremos Craig-. Pues de este lado también te tengo noticias sensacionales, pues el año que sufrió de retraso, indudablemente ayudó a que se nos esté presentando al Halo de nueva generación que todos estábamos esperando. Sí, Infinite luce verdaderamente bien, presentando escenarios muy bien detallados que emanan una atmósfera muy especial. Creo que lo más impresionante es el sistema de día y noche que tiene, pues puedes estar a la mitad del día, voltear hacia arriba y ver que del otro lado del anillo es completamente de noche. Los cielos en el Zeta Halo están de alarido. Mismo caso del detalle que se le dio a las armas, a la armadura del Master Chief y a los enemigos a los que nos enfrentamos.

Del desempeño del juego tampoco hay ninguna queja. Al menos en Series X, Halo: Infinite se despliega de una gran manera en 4K y a 60 cuadros por segundo. Me parece que en estas primera horas, solo llegué a notar una ligera caída de framerate, nada especial. De igual forma, te puedo decir que hasta ahora, la experiencia ha sido bastante limpia a nivel de bugs y glitches. Solo en una ocasión me pasó que un tanque como que se atoró con el piso y lo atravesó, dejándolo en una extraña posición. La música es otro apartado que me ha encantado, combinando piezas clásicas de la serie con algunas nuevas que vienen excelente, sobre todo al momento de estar explorando el Zeta Halo.

Parece que 343 salió adelante

Es importante volver a señalar que todo lo que te exprese en este contenido, simplemente representa a mi experiencia luego de cuatro horas con la campaña de Halo: Infinite, todavía queda por revisar el resto de la aventura para ver qué tan extensa es por un lado, y por el otro, cómo es que va a ir evolucionando, y qué tipo de sorpresas nos va a presentar. Lo que sí te puedo decir es que este primer encuentro con lo nuevo de 343 Industries me ha dejado con un gran sabor de boca y sobre todo, ha venido a despejar un montón de dudas que tenía al respecto, pues como ya te lo mencioné, esta parte del juego era la que más pintaba para convertirse en todo un desastre digno del olvido.

Quiero seguir explorando y adentrándome en todo lo que tenga por ofrecer el Zeta Halo y ver qué tipo de conclusión se le da a esta nueva trilogía que indudablemente, dictará gran parte del futuro de Master Chief y compañía. Qué doloroso habría sido que en estos momentos te estuviera hablando de que 343 simplemente no pudo con el reto y que Halo, muy probablemente se estaría enfrentando con su extinción. Pero no es el caso. El estudio finalmente está entendiendo cómo hacer que la visión original de Bungie, comulgue con su propia versión mucho más moderna que nos pueda seguir dando más títulos de esta apasionante saga de shooters en primera persona.

Recuerda que Halo: Infinite se estará lanzando este 8 de diciembre en la familia de Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Muy pronto te tendremos nuestra reseña con impresiones finales. No te la pierdas.