No, E3 no va a morir

De nueva cuenta, el futuro de la Electronic Entertainment Expo mejor conocida como E3, está bajo los reflectores, pues de manera un tanto furtiva y sin previo aviso, Sony PlayStation anunció que por segundo año consecutivo, no tendrán ningún tipo de presencia en lo que es considerado por todos, como la convención de videojuegos más importante del mundo. Lo anterior encendió las alarmas y en tan solo unos cuantos minutos, las redes sociales se inundaron de opiniones que mayormente colocaban al evento dentro de un ataúd. No, no comparto esta postura por diferentes razones que a continuación me gustaría compartir contigo.

Lo primero que es importante mencionar es que si bien, no creo que el E3 de este año vaya a ser el último, lo que sí es innegable es que su formato va a seguir mutando de manera muy importante, es decir, lo más seguro es que sufra de una fuerte contracción en su tamaño general y en cómo es que convoca a diferentes personas. Hablando de convocatoria, también es crucial señalar que E3 es una experiencia de diferentes frentes que se percibe de formas muy distintas por todos los participantes; es decir, normalmente se opina dependiendo de cuál sea tu perspectiva.

De acuerdo con la Entertainment Software Association (ESA), E3 2019 convocó a 66 mil 100 personas, mientras que a E3 2018, asistieron 69 mil 200. Sí, hubo un decremento notorio de asistentes que claramente tuvo que ver con la ausencia de Sony. Vale la pena recordar que desde E3 2017, las puertas se abrieron para el público general, pues recordemos, E3 siempre había sido un evento pensado para la prensa, así como para miembros de la industria. Hasta apenas comenzó su mutación para volverse algo más cercano a Gamescom, por ejemplo.

¿La cifra de asistentes va a decaer en 2020? Sí, lo más seguro es que sí. La principal razón por la que esto va a pasar es que al menos en lo que yo vi asistiendo como prensa, es que de ninguna manera vale la pena estar ahí como fan. Por un lado tenemos que los $150 dólares que costaba la entrada por tres días suena bastante elevado, pues si bien, estás dentro del mítico E3, la verdad es que pasarás gran parte de tu tiempo haciendo filas interminables para jugar unos cuantos minutos solamente.

Pero bueno ¿por qué insisto en que E3 seguirá adelante con o sin Sony? Simplemente porque sigue siendo un evento increíblemente relevante para los miembros de la prensa internacional. Los que dicen que un E3 se puede cubrir a distancia, claramente jamás han puesto un pie en la convención. En 2019, por ejemplo, edición que muchos tacharon de triste y pobre, fue el año en el que sin duda, más pude jugar. Prácticamente todo lo que se presentó, estaba listo para ser probado de una u otra manera lo que por supuesto, nos permite traerles a ustedes el público, material editorial con mucha sustancia.

De la mano de lo anterior tenemos a los publishers, los cuales, tienen en un mismo lugar reunida a toda la prensa especializada más importante del mundo. Con lo anterior te quiero decir que muchos de ellos se olvidan de complicadas logísticas para presentarle directamente a la prensa sus nuevos juegos. Simplemente están ahí y listo.

Yéndonos a la pregunta de ¿por qué es importante algo como E3?, creo que primero te diría que nos preguntáramos ¿por qué es necesario algo como E3? Hoy en día, sobre todo en términos de publicidad, la atención lo es todo y el tener una fiesta como lo es E3, justamente genera que no solo quienes nos especializamos en el medio pongamos toda nuestra atención en Los Ángeles durante esos días, sino que también, la prensa masiva normalmente que normalmente no le da cobertura a nuestros videojuegos, voltea a ver qué es lo que está causando que todos esos nerds estén gritando de la emoción. E3 es una fiesta que la industria necesita. Es importante celebrar de alguna manera lo que sucede dentro de ella.

Para rematar, tenemos que la ESA finalmente resolvió sus problemas con el LA Convention Center, renovando su contrato. Esto nos quiere decir que sus proyecciones apuntaron a que al menos durante los siguientes años, E3 sigue siendo un evento completamente viable y con sentido financiero para realizarse.

La verdad es que en términos de negocio y de relaciones públicas entre quienes por ejemplo, se dedican a vender videojuegos, no sé qué tan relevante siga siendo estar en un E3, pero te aseguro que al menos de la parte de prensa y cómo es que nosotros nos relacionamos con los publishers y estudios, la convención sigue siendo de mucha trascendencia en todo sentido.