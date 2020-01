El jueves conoceremos al nuevo DLC para Super Smash Bros. Ultimate

A pasado más de un año desde el lanzamiento de Super Smash Bros. Ultimate. Durante el 2019 este título de peleas recibió cuatro DLC con personajes que nadie pensó que alguna vez tendríamos la oportunidad de ver en un juego de Nintendo. Esto no es todo, ya que todavía falta un peleador más y el jueves conoceremos quién será.

Al igual que presentaciones pasadas, Masahiro Sakurai, director del juego, protagonizará un vídeo de alrededor de 35 minutos el próximo jueves 16 de enero a las 8:00 am (hora de la Ciudad de México), en donde se revelará el quinto y último personaje para el primer paquete de peleadores DLC.

Sin importar quién sea el nuevo DLC, es probable que el mismo día esté disponible junto a más música, un escenario extra y cientos de accesorios para los Mii. De igual forma, con suerte tal vez Sakurai nos de un pequeño adelanto sobre el segundo paquete de peleadores.

Join Super #SmashBrosUltimate director Masahiro Sakurai on 1/16 at 6am PT for a roughly 35 minute video livestream featuring an in-depth look at an upcoming DLC fighter, which he will unveil in the video! pic.twitter.com/aOz0ilAiXU

— Nintendo Versus (@NintendoVS) January 14, 2020