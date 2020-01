Phil Spencer confirma que Xbox sí estará presente en E3 2020

Después de que el día de ayer Sony confirmó que una vez más no asistirá al E3, Phil Spencer, jefe de Xbox, tomó esta oportunidad para asegurar la participación de Microsoft en uno de los eventos más grandes e importantes del año en la industria de los videojuegos.

Por medio de un mensaje de Twitter, Spencer se muestra bastante optimista sobre lo que planean presentar durante el E3, mencionando que su equipo se encuentra trabajando arduamente en la planeación de este evento, y que espera compartirnos todos las novedad de la marca en el futuro.

Sin Sony en el evento, Microsoft tiene una gran oportunidad de presentar más información sobre la Xbox Series X, y los futuros juegos que veremos en esta familia de consolas. Sólo nos queda esperar y ver cómo reacciona el resto de la industria ante estos movimientos.

Our team is hard at work on E3, we look forward to sharing with all who love to play what's ahead for us. Our artform has consistently been propelled by the cross-section of creativity and technical progress. 2020 is a milestone year in that journey for Team Xbox. #XboxE3 #E32020

— Phil Spencer (@XboxP3) January 14, 2020