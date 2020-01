Marvel’s Avengers ha sido retrasado hasta septiembre

Square Enix y Crystal Dynamics han anunciado que Marvel’s Avengers, al igual que Final Fantasy VII Remake, sufrirá un retraso. Sin embargo, este es uno más sustancial, debido a que tendremos que esperar cuatro meses más para disfrutar de este título.

Originalmente destinado para un lanzamiento el próximo 15 de mayo de 2020, ahora este título llegará a PlayStation 4, Xbox One, PC y Google Stadia el 4 de septiembre. Esto no debería de ser una gran sorpresa, debido a que desde el momento de revelación del gameplay el año pasado, Marvel’s Avengers ha recibido críticas sobre su presentación visual y estilo de juego.

Así que Crystal Dynamics probablemente se tome el tiempo extra para afinar los detalles y presentarnos con una gran experiencia. En una declaración publicada hoy en el sitio web de Crystal Dynamics, los codirectores del estudio Scot Amos y Ron Rosenberg se disculparon por el atraso:

