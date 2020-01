Todo lo que sabemos hasta ahora del nuevo Xbox

Microsoft necesita dar vuelta a la página cuanto antes. Después de una generación mayormente mala con el Xbox One, los padres de Windows necesitan empezar de cero una nueva carrera y por consiguiente, con una nueva consola. A diferencia de lo que ha pasado con lo que será su competencia, la información del nuevo Xbox o Xbox Series X, ha sido considerablemente más concreta y constante, dándonos una idea clara de hacia dónde se dirige todo. En este artículo especial te contamos de manera puntual TODO lo que sabemos hasta ahora de esta esperada nueva consola.

Fecha de lanzamiento

Por el momento, Microsoft no ha confirmado un día exacto en el que estará lanzando su Xbox Series X, sin embargo y al igual que su competencia, ha asegurado que esto se dará durante la temporada de fiestas de este año, es decir, entre octubre y diciembre.

Costo

Éste es otro aspecto que aún no tenemos confirmado del Xbox Series X y del cual, obviamente, ha habido muchísima especulación. Lo primero que hay que decir al respecto es que el Xbox One se lanzó a un precio $499 dólares, $100 dólares más que el PS4. Al respecto, Microsoft ha asegurado que el costo de su consola será competitivo, pero debido a sus características, nos imaginamos que esos $499 dólares serán un mínimo para este nuevo producto, tentativamente acercándose más bien a los $599. Sobre lo que pase en nuestra región, te podemos asegurar que en ventana de lanzamiento, no pagarás menos de $15 mil pesos por un Xbox nuevo.

Características generales

-El Xbox Series X contará con un procesador personalizado de AMD que echará mano de la arquitectura Zen 2 y Navi capaz de desplegar Ray Tracing. Dicha tecnología de acuerdo con Microsoft, harían de esta consola dos veces más poderosa que un Xbox One X.

-Capaz de correr juegos a 120Hz y con compatibilidad con televisores 8K. Acá es importante recordar que para poder aprovechar la frecuencia mencionada, debes de contar con un monitor compatible. Sobre la resolución, eso no quiere decir que vayamos a tener juegos 8K nativos, sino que la consola hará un gran trabajo escalándolos.

-Se ha asegurado que el almacenamiento del Xbox Series X será a través de unidades de estado sólido SSD. Por ahora no se ha confirmado su capacidad total.

-Contará con una unidad óptica para leer discos Blu-ray de los cuales, se dice que ahora tendrán una capacidad de hasta 100GB de almacenamiento.

-Algo que seguro te dará mucho gusto saber es que el Xbox Series X será compatible co todos los accesorios de Xbox One, incluyendo sus controles. Hablando de controles, se ha revelado que a pesar de lo anterior, este nuevo Xbox sí tendrá su propio mando, el cual, además de ser ligeramente más pequeño que su antecesor, finalmente cuenta con un botón de “Share”.

Diseño

El look del Xbox Series X fue revelado durante los Game Awards de diciembre pasado y sin lugar a dudas, causó un montón de reacciones por su forma de cubo que claro, nos recuerda a un gabinete de PC. Aunque no se ha confirmado su tamaño de manera oficial, se estima que tendrá dimensiones de 31cm x 16cm x 16cm, siendo considerablemente más grande que su antecesor, el cual mide 30cm x 24cm x 6 cm.

Un aspecto importante que ya ha sido confirmado es que la consola se podrá colocar tanto en posición vertical, como en posición horizontal. Además, durante el CES de este año, pudimos ver que en su parte trasera tendrá dos puestos USB-C, dos HDMI (seguramente un In y un Out), un puerto USB 3.0, entrada de ethernet y una para audio óptico además de claro, la de fuente de poder que luce exactamente igual que la de un Xbox One o PS4.

Juegos de lanzamiento

Sin lugar a dudas, uno de los puntos centrales de este inicio de generación para cada compañía, será con qué juegos estén estrenado sus consolas. Microsoft ha confirmado que Halo Infinite será su título insignia para este arranque, el cual, por cierto, también tendrá su versión para Xbox One. También se espera que Hellblade II: Senua’s Saga sea juego de lanzamiento para el nuevo Xbox, aunque esto no se ha confirmado del todo.

Del lado de los third parties tenemos que Ubisoft está arriba del barco con títulos como Watch Dogs: Legion, Gods and Monsters y Rainbow Six Quarantine. Por su parte, EA ha asegurado que Battlefield 6 estará completamente pensado para consolas de nueva generación.

De manera paralela a todo este asunto, Microsoft ha confirmado que el Xbox Series X tendrá retrocompatibilidad con las pasadas tres generaciones de su marca. Aún no se ha detallado bien cómo funcionará ahora todo este asunto, pero estará presente sin duda.

Sobre el caso de Xbox Game Pass, puedes esperar que tu suscripción se pase de manera intacta a tu nueva consola, además de que se espera que al menos para la ventana de lanzamiento, tengamos alguna tipo de prueba beta de Project xCloud, competidor directo de lo que Google ya comenzó a hacer con Stadia.