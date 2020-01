El anime de Pokémon introducirá a otro campeón de Galar

El mundo de Pokémon está a todo lo que da en estos momentos. Después un exitoso lanzamiento de Sword and Shield, los fans están ansiosos de regresar a la región de Galar, algo que el anime está cumpliendo en sus últimos episodios. Sin embargo, no veremos una aventura cualquiera, ya que el siguiente episodio de la serie introducirá al campeón de la zona.

No nos referimos a Leon, sino a Dande. Recientemente, Pokemon: The Series lanzó una serie de títulos de episodios y sinopsis para los próximos lanzamientos. Fue allí donde los fanáticos aprendieron que el episodio 12 de la serie presentará a Dande gracias al Campeonato Mundial de Pokémon.

Sin duda este será un gran suceso en anime, especialmente si no fuiste un gran fan de Leon durante tu travesía por Galar y Dade te pareció un personaje mejor desarrollado.

To think the Kanto, Alola and Galar league champions will be in the same place at the same time #anipoke pic.twitter.com/RR8Mg54jhl

