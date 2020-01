Un nuevo Pokémon Direct se llevará a cabo en unos días

El día de hoy, la Gran N ha anunciado, no un Nintendo Direct, sino un Pokémon Direct, el cual se llevará a cabo el próximo jueves 9 de enero 2020 a las 8:30 am (hora de la Ciudad de México) y tendrá una duración de aproximadamente 20 minutos.

Sin duda esto será una sorpresa para muchos. Los rumores apuntaban a un Nintendo Direct en donde veríamos más información de los juegos en desarrollo para el Switch en el 2020. Sin embargo, enfocarse en Pokémon parece una decisión algo extra, especialmente considerando que no han pasado ni dos meses desde el lanzamiento de Sword and Shield.

Tune in on 1/9 at 6:30 a.m. PT for roughly 20 minutes of new Pokémon information in a livestreamed Pokémon Direct presentation. https://t.co/d1Xx3bUMG0 pic.twitter.com/ct9DAJt4FU

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 7, 2020