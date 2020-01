Dos ports más del Wii U podrían llegar al Switch este año

El Nintendo Switch goza de una gran librería de juegos first party. Gran parte de esta catálogo está compuesto de ports y relanzamiento de joyas del Wii U, que no muchos tuvieron la oportunidad de probar. En unas semanas veremos Tokyo Mirage Session #FE Encore, y Xenoblade Chronicles en un futuro, sin embargo, parece que dos título más del Wii U podrían llegar a la consola híbrida este año.

De acuerdo con Emily Rogers, insider de la industria, Nintendo está trabajando en dos juegos más del catálogo del Wii U para el Switch, los cuales veremos este año. Sin embargo, no comentó cuáles son los posibles candidatos, aunque seguramente se trate de Pikmin 3, Super Mario 3D World o The Wonderful 101.

Aunque no sabemos qué juego puede llegar al Switch, sí tenemos algunas algunas opciones que seguramente no veremos en la nueva consola de Nintendo. Monolith Software ha mencionado que desearía llevar Xenoblade Chronicles X al Switch, pero debido al tamaño del juego creen que este proceso sea bastante difícil. De igual forma, Star Fox Zero sufriría de complicaciones debido a los controles que necesitaban de dos pantallas.

Vía: Resetera