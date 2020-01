Antes de Baby Yoda existió Baby Mega Man y así es como luce

Baby Yoda tomó al internet por sorpresa cuando debutó en el segundo episodio de The Mandalorian. Conocido en la serie como “The Child”, este personaje ha logrado a unir a la base de fans de Star Wars con su tierna apariencia, provocando así que cientos de usuarios creen su propia interpretación “Baby” de algunos otros iconos de la cultura pop, como Sonic o Jabba the Hutt, por ejemplo. Pero antes de Baby Yoda, existió Baby Mega Man, y lo mejor de todo, es que se trata de una ilustración oficial.

Por medio de Twitter, el usuario Protodude nos comparte una ilustración oficial que corresponde al lanzamiento de Mega Man 2 en 1998:

… Is it finally time for Baby Mega Man to shine? (yes, this is official) pic.twitter.com/ETzYGuoLNQ

— Brian (@Protodude) December 27, 2019