Doki Doki Literature Club gozará de nuevo contenido en 2020

Durante 2017, Doki Doki Literature Club, un pequeño juego gratuito enfocado en la narrativa, tomó por sorpresa al internet con sus temas AI y de libertad del jugador. Tres años después, y parece que Dan Salvato, el creador de la novela gráfica, se está preparando para regresar a la industria de los videojuegos con más contenido para DDLC y un nuevo proyecto.

En su mensaje, Salvato menciona que no tiene planeado realizar una secuela de DDLC. Aquellos que han jugado este título, sabrán que el enfoque narrativo no deja mucho espacio para nuevos modos de juego, así probablemente se refiera a un epílogo o nuevas historias para los personajes.

Por otro lado, el nuevo proyecto ha estado en desarrollo por dos años, pero actualmente se desconoce algún tipo de información relacionada a esto. No hay una fecha de lanzamiento para alguno de los contenidos mencionados, pero Dan Salvato espera entregarnos algún adelanto en 2020.

This will be the year I reclaim my happiness so I can deliver it to others! My goal is to fully return to doing things I enjoy, such as making games. First releasing new DDLC content (not a sequel), then blowing the dust off my next original VN which has been on hold for 2 years.

— Dan Salvato (@dansalvato) January 2, 2020