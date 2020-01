Xbox Series X no tendrá exclusivas en sus primeros años

Microsoft nos ha dado mucho de qué hablar sobre su siguiente consola. Sin embargo, las recientes declaraciones de Matt Booty, responsable de Xbox Game Studios, podrían ser un punto de crítica por parte de muchos fans. No es secreto que la compañía planea tener un acercamiento diferente a la forma en que se distribuyen y consumen videojuegos con Xbox Series X, y una de sus nuevas estrategias planea llevar los productos de más de 15 estudios first party de Microsoft a todos los consumidores posibles, sin importar en qué generación de consola se encuentren.

En una reciente entrevista con MCV, Booty habló sobre la compatibilidad de sus títulos con las diferentes plataformas en donde estos juegos se pueden disfrutar. Durante el lanzamiento, en lugar de tener una “exclusiva de la Xbox Series X”, será “exclusiva de Xbox”, lo que significa que estos juegos originales estarán disponibles para todas las plataformas de Microsoft, tanto nuevas como existentes.

“A medida que salga nuestro contenido durante el próximo año, dos años, todos nuestros juegos, más o menos como en PC, podrán ser disfrutados en esa familia de dispositivos. Queremos asegurarnos de que si alguien invierte en Xbox entre ahora y [la Serie X], siente que hizo una buena inversión y que estamos comprometidos con el contenido. Nuestro enfoque es tomar una o dos IP en las que nos enfocaremos y nos vamos a asegurar de que estén ahí en el lanzamiento de la consola, aprovechando todas las características. Para nosotros será Halo Infinite, lo que es una gran oportunidad. Es la primera ocasión en más de 15 años que vamos a tener un título de Halo lanzando con una nueva consola. Y ese equipo definitivamente hará cosas para sacar provecho del [Series X]”.

Otro punto importante que se tocó durante la entrevista, fue la posición de Microsoft ante la posibilidad de adquirir más estudios. En los últimos años hemos visto cómo esta compañía ha comprado diferentes equipos de desarrolladores para fortalecer la propuesta de first party, y parece que por fin podremos ver los frutos de este trabajo.

“Podemos o no adquirir más estudios en el futuro. Pero creo que llegamos a un punto en el que habíamos pasado por una fase de agregar nuevos estudios. Y eso es mucho trabajo para asegurarnos de que los estudios se aborden correctamente, para asegurarnos de que todos se sientan seguros”.

Este sin duda es un enfoque único ante la industria. Normalmente el cambio generacional era el enfoque de cada compañía, ahora parece que Microsoft se concentrará en crear un ecosistema estable conformado por diferentes plataformas, ya sea el nuevo Xbox, Xbox One, PC, o cualquier otro hardware que estén desarrollando en secreto.

Sin embargo, esto plantea varias preguntas, especialmente ¿cómo reaccionarán los desarrolladores third party ante este hecho? Prácticamente tendrán que crear varias versiones para las diferentes plataformas y ofrecer un soporte constante para todas. De igual forma, el consumidor tal vez no reaccione de una forma positiva debido a que, fuera de un mejor hardware, no se le incentiva mucho a comprar nuevas consolas.

Sólo nos queda esperar y ver cómo es que Microsoft planea llevar sus planes a cabo.

