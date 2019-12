Rumor: Microsoft podría adquirir CD Projekt Red

No es secreto que al inicio de esta generación de consolas, el Xbox One no tuvo una tracción del público similar a la del Xbox 360. Una de las principales razones de esto fue la falta de grandes exclusivas, algo que Microsoft se encargó de remediar con la adquisición de muchos estudios en los últimos años. A pesar de que este proceso había terminado, tal parece que Phil Spencer ha puesto la mira en un equipo de desarrollo de Polonia.

Durante un reciente podcast, el director de cine y documentales Borys Nieśpielak, quién dirigió el documental sobre el desarrollo de juegos independientes We Are Alright, ha confirmado que Microsoft ha enviado a varios representantes y expertos en adquisiciones a Polonia, pues la firma estaría interesada en adquirir varios estudios de desarrollo de videojuegos afincados en el país europeo. Aunque no se han dado detalles específicos, Nieśpielak afirma que Microsoft ha hablado al menos con uno de los estudios más importantes del país, aunque no se atreve a confirmar si se han efectuado compras o no.

Polonia alberga varios estudios interesantes, como Techland, creadores de Dying Light; Bloober Team, responsables por el reciente juego de Blair Witch; 11 bit Studios, equipo detrás de Frostpunk; PEOPLE CAN FLY, desarrolladores de Gears of War: Judgment; The Astronauts; mentes creativas de The Vanishing of Ethan Carter; The Farm 51, famosos por NecroVision. Sin embargo, el pez gordo en este país es nada más y nada menos que el estudio responsable de The Witcher y Cyberpunk 2077, CD Projekt Red.

Cualquiera de estos estudios puede encontrarse en pláticas con Microsoft sobre una posible adquisición. Aunque sería interesante y muy beneficioso para Xbox agregar a CD Projekt Red a sus filas, el candidato más viable en esta situación sería Bloober Team, con quien han tenido relaciones en el pasado.

Sólo nos queda esperar y ver qué resulta de estas supuestas negociaciones.

Polish game developers which are still independent and quite interesting. [4/4] pic.twitter.com/GdCQoGqxms — S3V8 ? X019 (@_s3v8_) December 19, 2019

Hablando de estas dos compañías, recientemente se reveló que la secuela de Hellblade será una exclusiva del nuevo Xbox y PC. Por otro lado, CD Projekt Red ha llegado a un nuevo acuerdo con el autor de la serie de The Witcher.

Vía: S3V8