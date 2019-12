En 2019, los usuarios de PS Plus recibieron cerca de $900 USD en juegos

Este año representa un giro interesante para PlayStation Plus, el servicio de suscripción por parte de Sony que te otorga acceso a las funciones online, almacenamiento en la nube, y un montón de juegos complementarios. Desde marzo 2019, los juegos de PS Vita y PS3 fueron dejados de lado en este servicio, dejando a sus suscriptores con tan solo dos títulos de PS4 por mes. Incluso con dicho factor, esta membresía sigue valiendo cada centavo.

De acuerdo con Polygon, los miembros de PS Plus recibieron este año $894.68 dólares en juegos. Esto representa una caída del año pasado con $1,508.74 dólares, pero esto se debe a la menor cantidad de juegos mensuales. Aún así, sigue siendo una cifra bastante alta, y algunos títulos como The Last of Us Remastered, Hitman, Nioh, What Remains of Edith Finch y Detroit: Become Human, ciertamente hacen que valga la pena el costo de admisión. Cuando sumamos todo lo que obtenemos, es difícil cuestionar el valor de la suscripción.

¿Seguirás en PS Plus el año que viene? Háznoslo saber en los comentarios.

Fuente: Polygon