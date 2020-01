Arrestan a Joaquin Phoenix en Washington

El actor Joaquin Phoenix, quien recientemente protagonizó la película de Joker, ha sido arrestado en Washington D.C., después de asistir a una manifestación que se llevó a cabo en el Capitol Hill para combatir el cambio climático, la cual, estaba organizada por Jane Fonda, otra actriz.

A través de redes sociales, Hannah Jewel, reportera del Washington Post, compartió la noticia, junto una foto de Phoenix en dicha protesta:

my phone camera is terrible but here he is folks, the joker himself, have not seen him do any steps-dancing as of 1:02pm pic.twitter.com/1KRIeACenl

— Hannah Jewell (@hcjewell) January 10, 2020