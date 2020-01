Rumor: Sony recuperó los derechos para la serie de televisión de Sly Cooper

Una serie animada de Sly Cooper fue anunciada en junio de 2017, y el desarrollo iba a estar a cargo de Technicolor Animation Productions en conjunto con Sony Interactive Entertainment. Un año más tarde, PGS Entertainment fue elegido como distribuidor. Nuevos detalles sugieren que PGS Entertainment ya no está involucrado. Supuestamente, Sony recuperó los derechos para esta serie, por lo que la producción se realizará de manera interna en PlayStation Productions.

Esta actualización viene de una supuesta conversación de Facebook entre un fan y supuesto representante de PGS Productions:

PGS Entertainment, former distributor for the #SlyCooper TV show, revealed that PlayStation “recovered” the rights. So basically, this could confirm that PlayStation Productions did in fact gain all control. The show could now be handled by Sony completely. https://t.co/zaOWwlgQgB

— Garen (@VtnVivi) January 9, 2020