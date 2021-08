Hands On – Tales of Arise

Sin lugar a dudas, uno de los juegos más esperados de este 2021, sobre todo para los amantes del JRPG de acción. Desde su revelación en E3 de 2019, se nos dejó claro que a pesar de ser la entrega número 17 de la línea principal de esta serie llena de tradición, algo especial se estaba preparando para Tales of Arise. Nos encontramos a un mes de que esta nueva aventura finalmente se esté lanzando para consolas de pasada y actual generación, así como para PC, y hace unos días, nuestros amigos de Bandai Namco nos invitaron a probar de manera anticipada las primeras tres horas del juego, mismas que han confirmado que en efecto, estamos frente a un título bastante especial que si bien, sigue la forma de la franquicia a la que pertenece, también está tomando riesgos a nivel de gameplay y con el uso de altos valores de producción que incluyen el cambio de motor gráfico. Como sea, te hemos preparado este especial en el que de manera puntual, te contamos de cinco puntos por los que creemos, deberías de estar bastante emocionado por lo que será el nuevo Tales of.

Historia más oscura de lo esperado

La serie de Tales of nos ha cautivado a lo largo de todos estos años por diferentes razones, pero sin duda alguna, una de las principales tiene que ver con los entrañables relatos que nos han contado acompañados por varios personajes que se han quedado grabados en nuestras memorias para siempre. Una de las constantes de la franquicia es que suele utilizar narrativas clásicas mayormente optimistas, asunto que según parece, en Tales of Arise cambiará radicalmente. Como te comentábamos, en este previo se nos dio la oportunidad de jugar alrededor de las primeras tres horas de la aventura, en donde comenzamos nuestro paso controlando a un sujeto llamado simplemente “Iron Mask” el cual, funge como esclavo en un reino conocido como Dahna que está siendo oprimido por otro más avanzando con el nombre de Rena. A pesar de que se aplica el cliché de que nuestro protagonista no sabe nada sobre su pasado, creo que la manera en la que el juego comienza a tocar temáticas como la de la esclavitud, opresión y discriminación, es algo que no siempre vemos.

Después de progresar un poco con la historia y darnos cuenta de la horrible situación en la que se encuentra este mundo desconocido en el que nos encontramos, conocemos a Shionne, misteriosa chica que parece pertenecer al bando contrario pero que en poco tiempo, descubrimos que se encuentra en una situación aún peor a la nuestra que debido a cierto evento que prefiero no revelarte, se termina uniendo a nuestra party para sumar fuerzas. La integración de este personaje le empieza a dar mucho más forma a la historia pues una vez más, los Bandai Namco Studios han creado un enorme lore que te invita todo el tiempo a saber más de él. Es importante mencionar que Tales of Arise bien podría ser tu primer juego de la serie, pues como siempre pasa, acá estamos frente a un relato independiente que no necesita de otros títulos para poder funcionar. Otro elemento que me encantó de este apartado es que casi todas las conversaciones tienen actuación de voz, además de que se hecha mano de un formato de viñetas muy parecido a lo que vimos recientemente en el increíble, Scarlet Nexus. Solo espero que cuando tengamos el juego completo entre nuestras manos, la historia se mantenga con tan buen ritmo como el que tiene su inicio.

Brillante uso de Unreal 4

Lo que veíamos venir desde hace más o menos una década, finalmente está ocurriendo. Unreal Engine ha tomado casi completo control de la industria, pues incluso los súper tradicionales japoneses, están apostando cada vez más por lo práctica y capaz que es esta tecnología de Epic Games. Así es, Tales of Arise se convertirá en el primer juego de la serie en dejar de lado el motor gráfico hecho en casa para utilizar completamente el Unreal Engine 4. No te preocupes, estas son excelentes noticias, pues tenemos que aceptar que a pesar de ser un muy buen juego y gran representante de la saga, Tales of Berseria de 2017 sí se sintió un poco antiguo si hablamos de su presentación visual, sobre todo porque recordemos, fue un juego que también se lanzó para el PS3. Uno de los principales objetivos del equipo desarrollador era el de tener un título moderno que brillara intensamente en su apartado gráfico y te podemos decir que es algo que parece, se ha alcanzado por completo.

A pesar de que nuestro tiempo anticipado con Tales of Arise fue a través de un servicio de streaming, lo cual nos representó algunas complicaciones técnicas además de verlo corriendo a una resolución considerablemente baja, pudimos apreciar el increíble detalle que se hizo en temas de dirección de arte y en cómo es que se creó el mundo que se nos está presentando. Recorrer esas primeras calles de Dahna fue verdaderamente impresionante por la forma en la que eres envuelto en su decadencia y depresión. Casi puedes oler toda la podredumbre que ha envuelto a este lugar. Del lado del combate, se pueden apreciar muy limpias animaciones llenas de vida y destellos que no solo hacen lucir al juego muy espectacular cuando la pantalla se llena de acción, sino que participa atávicamente en tener un gameplay y controles mucho más responsivos y adecuados.

Combate que fluye aún mejor

Sí, las historias de los Tales of siempre nos han encantado y cautivado, pero tenemos que ser sinceros, en este medio, todo se termina reduciendo a gameplay. Si los juegos de esta serie no fueran divertidos, simplemente no tendrían la relevancia que presumen actualmente. Como seguramente ya sabes, estamos frente a una serie de JRPGs de acción que funcionan de manera bastante peculiar y que básicamente con cada una de sus entregas, se busca empujar al género hacia nuevas cosas. Tales of Arise no será la excepción y el equipo de Bandai Namco Studios está apostando por construir sobre un sistema bien conocido, pero con detalles que hacen que sus enfrentamientos y en general diseño de niveles, se sientan modernos, pero a la vez siguiendo una tradición en la que todo fan, se sentirá como en casa.

Tenemos de regreso el llamado Linear Motion Battle System, gameplay que ha venido forjando a la serie desde hace ya una buena cantidad de años. Los enfrentamientos se dan como en todo buen RPG, es decir, vez a los enemigos en el mundo, te acercas a ellos y todo cambia a un modo de combate en forma de arena. Aquí notarás que se puso especial énfasis en cómo es que esquivas agresiones enemigas y buscas hacerles counter para generar mucho más daño cuando estás a la ofensiva. Es imposible no pensar en lo parecido que es todo a cómo es que funcionaba el combate de Tales of Graces de 2009. De igual forma, la llegada de un nueva capa de gameplay conocida como el Boost Strike, hace que las interacciones entre los miembros de nuestra party sea mucho más importante, pues activando sus distintas habilidades en los momentos correctos, hará que tus agresiones tengan consecuencias devastadoras en los enemigos. ¿Y cómo se siente todo? Verdaderamente genial. Tales of Arise pinta para ser uno de esos JRPG de acción que es difícil soltar por lo dinámicas que son sus pelear gracias a lo bien integradas que están tanto sus mecánicas clásicas, como las nuevas ideas que se fueron dando. Ni qué decir de lo preciso que es su control.

Iwamoto y Sakuraba de regreso

El desarrollo de Tales of Arise es uno que se está dando de manera especial y que como ya te lo decía, hace que se sienta como una entrega diferente a lo que hemos visto en la última década. La razón de lo anterior tiene mucho que ver con el equipo que formó Yusuke Tomizawa como productor, pues básicamente está hechando mano de una genial combinación de grandes veteranos que han trabajado en la franquicia desde sus inicios en cosas como Tales of Phantasia de 1995, hasta talento completamente nuevo que llega a darle mucha frescura a la visión que se le está imprimiendo. Algo que vale mucho la pena mencionar es que el legendario, Minoru Iwamoto, quien nos deleitó con su obra en Tales of Berseria y Tales of Zestiria, está de regreso no solo para trabajar en el diseño de personajes de esta nueva entrega, sino también como director de arte.

Hablando un poco del arte, el cual, va totalmente de la mano con el aspecto mucho más oscuro de la narrativa de la cual ya te conté, el propio Iwamoto declaró que uno de sus objetivos era hacer que la aventura fuera mucho más atractiva para el mercado occidental, esto sin dejar de lado lo tradicional japonés. Además, te puedo confirmar que en efecto, el juego sí cuenta con cinemáticas estilo anime como en pasadas entregas. El estudio Ufotable regresa para hacer esta parte tan importante de la experiencia. Es todo un deleite que se nos cuente la historia con estos cortos tan bien producidos. Para rematar, te cuento que el también mítico, Motoi Sakuraba, estará encargado del score del juego, mismo que lo que le hemos podido escuchar, parece que estará completamente a la altura de lo que todos estamos esperando.

RPG del bueno

Sí, creemos que debes de estar muy, pero muy emocionado por lo que será Tales of Arise. Sabemos que para algunos, la serie ha tenido sus altibajos y por momentos, se ha quedado corta al momento de intentar de seguir con su propia tradición y a la vez, mantenerse vigente y moderna dentro uno género tan complicado como lo es el rol de acción, pero luego de haber pasado estas pocas horas con su mundo, el nuevo Tales of nos deja con un sensacional sabor de boca que aviva aún más el deseo de ya tener la aventura completa entre nuestras manos. Creo que las promesas que se han venido dando a lo largo de todo este tiempo de promoción, se terminarán cumpliendo y muy probablemente, tengamos a una de las entregas más memorables de la serie y por qué no, a uno de los mejores juegos de este 2021.

Es importante mencionar que estas solo son impresiones preliminares de Tales of Arise, nuestro veredicto final se dará una vez que podemos jugar el título completo corriendo en una consola en nuestras salas, pero de entrada, parece que todo va por muy buen camino y que dentro de un mes, Bandai Namco estará entregando otro RPG de alarido. Digo otro porque hace poco nos deslumbró con Scarlet Nexus, título que lamentablemente sigue con un perfil mucho más bajo del que merece.

Tales of Arise está programado para estrenarse el próximo 10 de septiembre en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.