Venom: Let There Be Carnage podría retrasarse

Venom: Let There Be Carnage es una de las cintas más esperadas de la segunda mitad de 2021. Al igual que otros proyectos, la película ha sufrido de varios retrasos ocasionados por la pandemia del COVID-19. Si bien muchos creen que este largometraje por fin va a estar disponible el próximo mes de septiembre, un nuevo reporte indica que este no sería el caso.

Hasta el momento, Sony ha mencionado que Venom: Let There Be Carnage se estrenará el próximo 24 de septiembre. Sin embargo, en el más reciente tráiler de la cinta, la fecha exacta fue sustituida con una ventana de otoño. Ahora, un reporte por parte de Event Cinemas, sitio de Nueva Zelanda, señala que esta esperada cinta llegaría hasta el 14 de noviembre.

Sin embargo, Sony no ha proporcionado información oficial hasta el momento. Actualmente se desconoce si el retraso es oficial, si solo afectará a Nueva Zelanda, o si la cinta continuará con su fecha de septiembre. Considerando muchos de los casos de COVID-19 que han surgido a nivel mundial, así como la nueva variación del virus, es muy probable que tengamos que esperar un poco más de tiempo antes de ver a Venom y Carnage en un enfrentamiento.

Si no hay cambios, Venom: Let There Be Carnage llegaría a los cines el 24 de septiembre. En temas relacionados, aquí puedes checar el más reciente tráiler de la cinta. De igual forma, Spider-Man no aparecerá en esta cinta, afirma su director.

Vía: Comicbook