Nintendo anuncia un nuevo Direct para indies

Una vez más, las esperanzas de ver algo nuevo relacionado con Silksong han cobrado fuerza. Hace unos momentos, Nintendo anunció que el día de mañana, 11 de agosto, se llevará a cabo un nuevo Indie World Showcase, en donde tendremos un vistazo a los juegos independientes que llegarán al Switch en un futuro.

Esta presentación tomará lugar el día de mañana a las 11:00 AM (hora de la Ciudad de México), en donde podremos disfrutar de aproximadamente 20 minutos de nueva información sobre los juegos indie para el Switch. Por el momento no hay detalles exactos relacionados con el tipo de títulos que veremos en el evento virtual.

A new #IndieWorld Showcase arrives on Aug. 11 at 9 AM PT / 12 PM ET! Tune in for roughly 20 minutes of information on upcoming indie games heading to #NintendoSwitch.

Watch live here: https://t.co/hDrAmAABvI pic.twitter.com/MdxUruKrcL

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 10, 2021