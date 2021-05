Spider-Man no saldrá en Venom: Let There Be Carnage, confirma director

El día de ayer se reveló el primer tráiler de Venom: Let There Be Carnage, película que promete expandir el universo que vimos por primera vez en la cinta de 2018. Ahora, desde hace un par de meses han surgido rumores que apuntan a la aparición del Spider-Man de Tom Holland en esta secuela. Ante estas dudas, Andy Serkis, director de este largometraje, por fin ha revelado si el amigable Hombre Araña tendrá o no un papel en esta película.

En una entrevista con IGN, Serkis fue cuestionado ante la posibilidad de ver algún tipo de conexión clara con el MCU. Lamentablemente, el director ha confirmado que no hay algún rastro de Spider-Man en Venom: Let There Be Carnage. Esto fue lo que comentó:

“Obviamente hay vínculos entre Venom y Spider-Man en el Universo Marvel y en la historia de Spider-Man, pero en esto lo estamos tratando como si fuera su propio mundo. La historia de Venom sucede en su propio mundo. Hay guiños y pequeños momentos como el del periódico Daily Bugle, por supuesto”.

Sin duda alguna, esta es una triste noticia para los fans. Aunque Venom: Let There Be Carnage tiene un par de referencias al mundo de Spider-Man, parece que Sony y Disney aún no están listos para hacer realidad el crossover que muchos desean ver en la pantalla grande. Sin embargo, con rumores de la introducción del multiverso en Spider-Man: No Way Home, es posible que estos sueños por fin tomen forma en un futuro.

Venom: Let There Be Carnage se estrenará el próximo 24 de septiembre de 2021, y aquí puedes ver el primer tráiler de esta cinta.

Vía: IGN