¡El primer y brutal tráiler de Venom: Let There Be Carnage ya está aquí!

Después de varios retrasos, parece que Venom: Let There Be Carnage por fin está lista para llegar a las salas de cines el próximo mes de septiembre. De esta forma, Sony por fin ha compartido un tráiler que nos da un mejor vistazo a esta secuela, con todo y Carnage incluido.

Esta continuación está enfocada en la rivalidad entre los simbiontes de Carnage y Venom, algo que se ha representado por años en los cómics. Woody Harrelson interpreta Cletus Kasady, asesino en serie y el anfitrión humano de Carnage. Recordemos que este personaje apareció por primera vez en una escena post-créditos de Venom.

Venom: Let There Be Carnage llegará a las salas de cine el próximo 24 de septiembre. Considerando que esta cinta se ha retrasado en múltiples ocasiones, no se descarta la posibilidad de que la fecha de estreno sea recorrida una vez más. Todo depende de la situación de la pandemia en los próximos meses.

Vía: Sony