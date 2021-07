La importancia del audio

El medio de los videojuegos se ha vuelto tan amplio y diverso que las maneras de consumirlos entre una persona y otra, pueden ser total y completamente diferentes. Existe quien solo los ve como una mera distracción para matar algo de tiempo cuando se transporta o espera en una fila, mientras que para otros, es un estilo de vida sin el cual, podríamos dejar de funcionar como lo hacemos regularmente. Por supuesto, muchos de nosotros entramos en este segundo grupo, pues solemos darle un lugar prioritario a la manera en la que nos sentamos a disfrutar de tal o cual título. Lo anterior implica un montón de cosas, entre las que destacan qué tipo de equipo usarás para vivir esa experiencia de nueva generación. Sí, una televisión o monitor de ciertas características es de suma importancia hoy en día, pero por alguna razón, algunos suelen dejar al audio de lado, conformándose con cualquier cosa, incluso, con las propias bocinas de la TV. Ahora que precisamente el sonido se ha vuelto parte aún más crucial de cualquier experiencia de gaming, Microsoft está lanzando el Xbox Wireless Headset, el cual, llevamos usando varios días de manera intensa y a continuación te contamos si es que vale o no la pena.

Durante la generación pasada de consolas, Microsoft hizo un intento similar en temas de audio, lanzando en Headset alámbrico que si bien, cumplía con su función dentro de su rango de precio, siempre se mantuvo como un producto de bajo perfil que solía ser sustituido por otras opciones dentro del mercado. Con la llegada del Xbox Series X y Series S, así como del PlayStation 5, se comenzó a tener una conversación mucho más cercana sobre cómo aprovechar la enormes capacidades a nivel de audio de estas nuevas consolas, esto claro, sin tener que gastar una fortuna en un sistema de Home Theater, por ejemplo. Por su parte, Sony lanzó sus sensacionales Pulse 3D, headset dentro del rango de los $2,500 y $3,000 pesos que hace un gran trabajo. Evidentemente, los padres de Windows no se podían quedar atrás sin respuesta y finalmente ha llegado el Xbox Wireless Headset, audífonos completamente pensados y diseñados para disfrutar de una gran manera a un precio bastante accesible, todas las bondades de audio que los nuevos Xbox pueden ofrecer.

Calidad, confort y diseño

Lo primero que hay que decir del Xbox Wireless Headset es que se conecta por medio de Bluetooth a tu consola, PC o hasta móvil, es decir, no es necesario conectar un adaptador ni nada por el estilo para poder usarlos. La posible latencia o interferencia que se podría registrar usando esta tecnología es prácticamente nula, y mira que en donde juego hay bastantes señales de WiFi y de otros dispositivos que se podrían interponer. Al menos en mi experiencia, tan solo fue cuestión de sincronizar los audífonos con el Series X como lo haces con cualquier control y quedaron listos para ser usados. Aquí el gran “pero” es que la única manera de conectar este headset a cualquier dispositivo es justamente por medio del protocolo que te menciono, pues no vienen con entrada auxiliar de 3.5 mm, asunto que indudablemente le resta algo de versatilidad. Ya para rematar, te cuento que son compatibles con Windows Sonic, Dolby Atmos y DTS Headphone:X.

El diseño de unos audífonos es algo sumamente importante, pues sobre todo hoy en día, se han convertido en un accesorio de moda que justamente, muchos utilizan para expresarse. Sabiendo perfectamente esto, Microsoft puso especial énfasis en cómo estaría construido su nuevo headset, el cual, a mi parecer, además de tener un estilo bastante clásico que grita gaming, luce curvas y líneas sumamente modernas que le dan un look cool, pero también sobrio y elegante, por supuesto, siguiendo mucho la línea del gran diseño industrial que le vemos al Series X. Además, sus materiales que mezclan parte de metal para darles fuerza y resistencia, con plásticos de altísima calidad, hacen que se sientan como producto premium.

Claro que no todo es estética, el confort es algo crucial en este tipo de dispositivos y te puedo decir, los Xbox Wireless Headset son brutalmente cómodos. Sus almohadillas e interior de la diadema están recubiertas con foam para que sean lo más ligeras posibles al momento de entrar en contacto con nuestra cabeza y orejas. Luego de sesiones de poco más de tres horas, te puedo decir que el resultado es sensacional, pues su peso es bastante ligero, pero tampoco imperceptible. Sobre todo en un headset pensado para jugar, el poderlo usar por largas sesiones de juego es sumamente importante para cualquiera, incluso usando lentes, en ningún momento sentí cansancio por estar usando los audífonos.

Regresando un poco al tema del diseño y funcionamiento, te cuento que el Xbox Wireless Headset tiene dos formas sumamente prácticas de darnos control del volumen. De un lado tenemos una rueda que con girarla, te permite modificar el volumen total que están recibiendo los audífonos, mientras que del otro lado, igual tenemos una rueda, pero que controla la prioridad de volumen que da entre el chat de voz, y el audio que está recibiendo de la consola o PC. Hablando de chat de voz, te alegrará saber que el micrófono plegable con el que cuenta este dispositivo es de lo mejor, reduciendo considerablemente cualquier ruido externo que esté a tu alrededor.

Personalización y batería

La configuración y personalización de audio e imagen es algo muy importante para muchos. Sin lugar a dudas, algo que no me gusta de los Pulse 3D de Sony es que no vienen una aplicación que me deje ecualizarlos a mi gusto. Por fortuna, el Xbox Wireless Headset sí cuenta con un apartado dentro de la interfaz del propio Series X en el que puedes modificar varias de sus funciones para que suenen justo como quieres. Algo que te recomiendo es encender el Bass Boost, pues por alguna razón, éste viene apagado por default. Mi consejo es que antes de empezar a usar los audífonos de lleno, te tomes algo de tiempo para jugar con esta herramienta hasta que encuentres un punto exacto en el que todo esté perfecto para ti.

La batería de unos audífonos inalámbricos es una de las partes más importantes del producto. La verdad es que la idea de añadir otro dispositivo del cual te tienes que preocupar por estar cargando, es algo que no me emociona mucho. La buena noticia es que las casi 15 horas de duración que tiene la pila del Xbox Wireless Headset, hace que tenerlos que conectar a una fuente de energía externa, no sea una tarea tan tediosa. El problema aquí es que como te comentaba, al no tener entrada auxiliar de 3.5 mm, si te llegas a quedar sin batería y no tienes cómo recargarla por medio de su puerto USB-C, el dispositivo queda inutilizable.

Ya para terminar este revisión, te cuento que estuve usando el Xbox Wireless Headset principalmente con tres juegos: Dirt 5, Halo: The Master Chief Collection y DOOM Eternal. Con cada uno de ellos tuve una experiencia verdaderamente espectacular. El sentir ese audio en tres dimensiones al momento de estar en un enfrentamiento en DOOM o escuchar partículas de grava golpeando mi auto en Dirt, hace toda la diferencia del mundo, permitiéndome tener una experiencia marcadamente más envolvente . Creo que siempre que leemos o escuchamos algo así, solemos ser bastante escépticos hasta que no lo probamos por nosotros mismos. De igual forma, decidí probar los audífonos para ver películas y series en el mismo Series X. Acá, me topé con que debía de cambiar la configuración del dispositivo para tener una mejor experiencia, pues para nada es el mismo audio que arroja un juego corriendo en tiempo real, que el de los servicios de streaming como Netflix o Disney +. La experiencia fue buena luego de un par de ajustes pero la verdad, me gustaría poder hacer diferentes perfiles para no tener que partir de cero cuando quiera cambiar de un juego a contenidos multimedia.

Sí, creo que el Xbox Wireless Headset es una de las mejores opciones que existen en el mercado actualmente dentro de su rango de precio. La manera tan natural en la que interactúa con el Series X, la verdad es que me ha dejado muy sorprendido, esto sin mencionar su gran diseño, calidad de materiales y más importante que nada, calidad de audio y confort. Sin lugar a dudas te diría que si estás buscando unos audífonos de gaming para tu Xbox o PC, éstos son de lo mejor que vas a encontrar.

El Xbox Wireless Headset es compatible con Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 y dispositivos móviles con Bluetooth. Por el momento, los audífonos siguen sin aparecer listados en tiendas mexicanas, pero de acuerdo con la representación oficial de la marca en nuestra región, esto debe cambiar en los siguientes días. En cuanto eso pase, te lo estaremos comunicando a través de nuestras redes sociales.