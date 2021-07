PlayStation quiere hacer los mejores juegos

El siguiente God of War y Horizon Forbidden West son los juegos más esperados de PlayStation en estos momentos. Si bien ninguno de estos títulos tiene una fecha de lanzamiento concreta, Jim Ryan, CEO de SIE, ha revelado que esto se debe a que la compañía está enfocada en crear las mejores experiencias posibles, y no solo ofrecer títulos “ok”. De esta forma, el énfasis está en la calidad, y no tanto en cumplir una fecha de lanzamiento.

Recientemente, Ryan fue entrevistado por TMT Post, en donde mencionó que los jugadores solo recuerdan las mejores experiencias en el mercado, olvidando rápidamente aquellas que son denominadas como “ok”. Esto fue lo que comentó:

“Es mejor esperar y tener un gran juego que apresurarse y tener un juego que es [solo] bueno o bastante bueno. Los jugadores solo recuerdan [los] mejores juegos en lugar de los juegos aceptables. Si es el mejor juego, los jugadores pueden querer una secuela y también querrán comprar una secuela, pero a nadie le importa realmente un juego que solo está bien. Por supuesto, debido a consideraciones financieras y de cartera de productos, también presionaremos a los estudios para que entreguen un determinado producto dentro del tiempo previsto. Pero en general, no queremos productos que estén bien, queremos lo mejor Creo que un mejor juego puede despertar ciertas emociones en los jugadores, como hacer que el jugador se sienta emocionado, sentir la adrenalina o sentirse feliz o triste. Creo que la mejor experiencia de juego debería permitir a los jugadores ingresar a una experiencia inmersiva en el juego, permitiendo a los jugadores integrarse completamente en el juego y experimentar diferentes emociones”.

Como recordarán, previos comentarios de Ryan han señalado que el énfasis actual de PlayStation está en ofrecer títulos AAA estilo blockbuster, así que este nuevo comentario continúa esta misma idea. En cuanto a las fechas de lanzamientos, los equipos de PlayStation Studios aún toman este punto con seriedad, pero su enfoque siempre será la calidad del juego en el que están trabajando.

Extrañamente, durante la misma entrevista, Ryan fue cuestionado sobre los juegos que más espera para el futuro, y menciona que “aproximadamente durante el próximo año, los juegos de nuestros estudios incluirán Horizon Forbidden West, y luego tendremos un nuevo juego de GOD OF WAR”. Esto da a insinuar que la siguiente aventura de Aloy llegaría hasta el 2022, aunque esto bien podría ser solo un error, ya que por el momento no hay información oficial.

En temas relacionados, Sony estaría planeando un evento de PlayStation para agosto. De igual forma, más juegos de PlayStation podrían llegar a PC.

Vía: TMT Post