Más juegos de PlayStation llegarían a PC

Después del lanzamiento de Horizon Zero Dawn: Complete Edition y Days Gone en PC, los fans de esta plataforma se preguntan cuáles serán los siguientes juegos de PlayStation que llegarán a tiendas como Steam y la Epic Games Store. Aunque por el momento no hay información oficial, un insider asegura que pronto tendremos más detalles por parte de Sony.

Recientemente, el insider conocido como Lance McDonald, publicó un tweet en donde señaló que PlayStation está trabajando en un par de ports de sus juegos para PC. De igual forma, esta persona mencionó que ninguno de estos es Bloodborne. Sin duda alguna, una decepción para algunas personas. Esto fue lo que comentó:

If Bloodborne gets announced for PC, I’d love to smugly say “I secretly knew all about this!” but it would be a lie. I am aware of multiple upcoming PC ports of PlayStation exclusive games, but sadly none are Bloodborne. However I still have hope it’ll just come out of nowhere.

