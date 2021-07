Rumor: Sony estaría planeando importante evento de PlayStation en agosto

¿Te decepcionó el State of Play de la semana pasada? No te preocupes, ya que aparentemente Sony está planeando un importante evento de PlayStation para mediados de agosto. Dicho evento estaría enfocado en juegos first-party de la compañía, como Horizon Forbidden West, el nuevo God of War, la siguiente generación de PSVR y más.

El responsable por compartir esta información es Roberto Serrano, notorio insider que anteriormente ha filtrado información correcta sobre este tipo de eventos.

PlayStation Event

📅 August 12, 2021

🕒 2pm PT / 5pm ET / 11pm CEST

🔵 Updates on the next God of War, Horizon Forbidden West, the next generation of PlayStation VR and more

*TBC*

— Roberto Serrano’ (@geronimo_73) July 12, 2021