Review – Project Cars 3

¿Es o no es un simulador?

Gracias a Microsoft Flight Simulator, el género de los simuladores está nuevamente bajo los reflectores. Para Slightly Mad Studios y Bandai Namco esto debería ser una sensacional noticia, pues unas cuantas semanas después llegará Project Cars 3, un “simulador” de carreras altamente anticipado por los fans del género, pero ¿esta tercera entrega en realidad puede ser considerado un simulador? Sus desarrolladores han hecho una serie de cambios importantes dirigidos hacia los nuevos jugadores y que lamentablemente dejan de lado a los veteranos de la saga, por lo que más que ser un simulador, Project Cars 3 creo que sería mejor definirlo como un juego de carreras arcade.

Hay muchos juegos de carrera allá fuera, pero creo que la franquicia de Project Cars siempre se definió por ofrecer a sus usuarios una densa y profunda experiencia de simulación como ningún otro título, por lo que la serie de cambios que mencionaba previamente ciertamente se siente como algo extraño y un tanto fuera de lugar. Entiendo por qué lo hicieron, pero a pesar de que el juego sigue ofreciendo un poco de simulación, ya no es tan extensa como antes. Independientemente de esto, ¿es Project Cars 3 una digna entrega de la saga? Te lo platicamos en nuestra reseña escrita.

El modo carrera está… bien

Si eres alguien que prefiere jugar por ti solo, entonces te tenemos muy buenas noticias, puesto que Project Cars 3 ofrece el suficiente contenido para mantenerte entretenido por un muy buen rato, tal vez más del debido. El modo carrera consiste en ir progresando a lo largo de una serie de categorías hasta que progreses lo suficiente como para competir en carreras de más alto perfil. Puedes comprar nuevos automóviles utilizando créditos y obtienes experiencia al participar en eventos. La experiencia aplica tanto para el conductor, como para tus autos.

Sin embargo, hay más maneras de conseguir experiencia y vaya que la vas a necesitar. Para concursar en eventos más populares, tu corredor y tu auto deberán tener el nivel suficiente, por lo que sí, se podría decir que existe un level-gating en las competencias, pero esto en realidad promueve el que vayas haciendo todo lo que se vaya desbloqueando conforme avanzas.

Cada carrera tiene ciertos objetivos opcionales que puedes completar para más puntos de experiencia, como por ejemplo dar bien las vueltas, rebasar a tus rivales o algo como simplemente terminar en primer lugar. Completar estos objetivos también va desbloqueando otros más avanzados que en contraste también ofrecen más puntos de experiencia, por lo que es importante irlos completando en cada carrera.

Desafortunadamente, las ganancias de experiencia y créditos se sienten un tanto injustas. Sí, tal vez hay más de 200 autos listos para ser desbloqueados, pero la cantidad de créditos que obtienes por carrera es bastante diminuta, por lo que si quieres desbloquear nuevos vehículos ciertamente tendrás que repetir carreras anteriores para obtener los créditos suficientes. La buena noticia es que puedes obtener descuentos al subir de nivel tus vehículos, y hay cierto nivel de satisfacción al convertir un simple auto normal en una bestia de carreras gracias al sistema de personalización de partes.

Hay más de 192 eventos y 50 diferentes locaciones alrededor de todo el mundo, por lo que ciertamente hay muchísima variedad y opciones en el modo carrera de Project Cars 3, pero la mala noticia es que te verás forzado a repetir muchos de estos eventos si es que buscas desbloquear absolutamente todo. El sistema de progresión definitivamente debió ser más generoso.

Más accesible que nunca antes

Al principio de esta reseña te mencionaba que Project Cars 3 ha dejado de lado la simulación a favor de una experiencia mucho más accesible para todos los nuevos jugadores, algo que representa un fuerte riesgo para la identidad de la franquicia. Sí, no hay duda alguna que los nuevos usuarios se verán beneficiados por estas nuevas opciones, pero los veteranos de la saga se sentirán decepcionados y quizás traicionados. Hay ajustes que vuelven de esta tercera entrega un poco más compleja, pero la realidad es que si la saga continua por este camino, podríamos despedirnos de Project Cars 3 como un verdadero simulador.

Empecemos por algo conocido como First Time User Experience, que básicamente son una serie de configuraciones ideales para todos los nuevos jugadores. En lugar de tener que ajustar cada configuración por separado, el FTUE te permitirá ajustar a la medida el tipo de experiencia de manejo que quieras sin tener que involucrarte en tantos tecnicismos. Ahora ya no tendrás que ajustar por separado las asistencias y el comportamiento de la inteligencia artificial, puesto que este nuevo sistema lo hará por ti y es muy sencillo de ajustar.

Como te decía anteriormente, Project Cars 3 se siente más como un arcade racer y no tanto como un simulador. Parte de esto se debe a los nuevos cambios en la pista de carreras, y uno de los más notables es probablemente el nuevo sistema de curvas. Para que puedas girar de la manera más conveniente posible se ha implementado un sistema de indicadores de colores que te indicarán cuándo es el mejor momento para frenar, girar o acelerar. Por supuesto, estos marcadores son totalmente opcional, pero jugar sin ellos puede llegarse a sentir un poco injusto ya que no todos los autos se conducen de la misma manera.

Si ya te cansaste de grindear por créditos y experiencia en el modo de un solo jugador entonces te alegrará saber que puedes pasarte a otros nuevos modos de juego que prometen mejorar sustancialmente la experiencia de usuario, pero ¿en verdad lo hacen? Primero, tenemos el ya familiar modo Custom Event, donde podrás elegir el auto que desees, así como la pista, clima, hora y configuración de la carrera.

En segundo lugar está el nuevo modo Rivals, un multijugador asincrónico en el que competirás con el resto del mundo de manera automática a través de tres diferentes tipos de eventos. The Hot Lap es una carrera tradicional contra el reloj, Pace Setter calificará tu desempeño a lo largo de tres vueltas, las cuales deberás completar con la menor cantidad de errores posibles, y por último está Breakout, un modo donde deberás destruir la mayor cantidad de bloques en el camino, pero eso sí, sin salirte de la pista o estrellarte contra cualquier otra cosa.

La personalización en Project Cars 3 es bastante extensa tanto en el apartado técnico, como en el apartado cosmético y visual. En este último, los jugadores más casuales encontrarán una amplia gama de opciones como calcomanías, llantas, rines deportivos y personalización de placas, así como una variada selección de colores para tus vehículos.

Además de todos los elementos previamente mencionados, quizá uno de los más importantes está en los controles. Es probable que como veterano de la saga ya cuentes con un volante para juegos, pero en caso de que no, entonces no hay de qué preocuparse. Sus desarrolladores han hecho un gran trabajo mejorando los ajustes de control para esta tercera parte, y si has jugado los dos primeros juegos con un mando de PS4 o Xbox ciertamente sentirás la mejora. En general, los controles se sienten mucho más fluidos, además de que ahora podrás ajustar cada botón individual para ajustarse a tus preferencias personales.

Gráficamente apantallante

Como era de esperarse, Project Cars 3 es uno de los mejores juegos, gráficamente hablando, de la actual generación de consolas. Cada auto está sumamente detallado, incluyendo sus interiores. Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues hay unos cuantos bugs visuales que detraen de la experiencia, como texturas sin cargar tanto en los vehículos como en las pistas de carreras. Sus desarrolladores prometieron arreglar estas inconsistencias visuales con futuros parches, así que esperemos cumplan su palabra.

A pesar de que la gran mayoría del tiempo el juego corre a 60FPS estables en PS4, algunos elementos del clima, como la lluvia, pueden provocar notables caídas. Honestamente no son tan graves, pero después de un tiempo pueden volverse bastante molestas, sobretodo cuando estás jugando online y el más mínimo error te puede costar la victoria.

Dejando de lado el apartado gráfico, haré un espacio para hablar rápidamente sobre la inteligencia artificial, la cual resultó ser una de las más grandes decepciones del juego. Incluso en los niveles más altos de dificultad, el comportamiento de tus contrincantes IA es sumamente predecible y fácil de superar. Basta con llevar la ventaja durante las primeras vueltas para seguir en primer lugar durante el resto de la carrera, puesto que estos rivales harán el mínimo esfuerzo por rebasarte y se más bien se enfocarán en seguir pegados al resto de las computadoras.

Dejando de lado las inconsistencias visuales y la pésima inteligencia artificial, no cabe duda alguna que Project Cars 3 es gráficamente apantallante, incluso en consolas estándar.

Los cambios no siempre son buenos

Para bien o para mal, Project Cars 3 se siente como una fuerte desviación de la franquicia, y en momentos incluso es irreconocible. Mas que forjar su propia identidad, lo nuevo de Slightly Mad Studios toma inspiración de muchos otros juegos de carrera en el mercado, y algunas de estas inspiraciones no necesariamente encajan con el tono de la saga.

Creo que las nuevas opciones de accesibilidad son una bienvenida adición, pero el problema está en que dejaron de lado a los jugadores veteranos a favor de una experiencia más casual. Así como se implementaron ajustes para los novatos, las opciones para los expertos debieron ser igual de extensas, pero tristemente no es así. Si lo que estabas buscando era un simulador de carreras en toda la extensión de la palabra, lamento decirte que Project Cars 3 tal vez no sea para ti.