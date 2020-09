Capcom promente nueva información de Resident Evil Village durante TGS 2020

Después de varios meses de rumores y filtraciones, Capcom por fin confirmó la existencia de Resident Evil Village durante la presentación de The Future of Gaming en junio. En su momento solo vimos un tráiler, con la promesa de que en agosto se revelaría más información. Sin embargo, esto no sucedió. Ahora, con Tokyo Game Show 2020 en puerta, Capcom ha vuelto a prometer nueva información sobre Resident Evil Village en un par de semanas.

De acuerdo con la cuenta de Capcom Dev 1 en Twitter, veremos nueva información de Resident Evil Village durante la presentación en línea de Tokyo Game Show 2020 el próximo 27 de septiembre. De igual forma, un día antes, el 26 de septiembre, la compañía tiene planeado un evento enfocado en Street Fighter V Champion Edition.

Resident Evil Village will be part of Tokyo Game Show 2020 Online and Capcom's own TGS LIVE 2020!https://t.co/jXTSrLQqkI

We know that gamers were excited to learn more in August so we apologize for the delay. Stay tuned.#REVillage #ResidentEvil

