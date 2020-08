¡Es oficial! Netflix está trabajando en una serie live action de Resident Evil

¡Es oficial! Después de años de rumores y especulaciones, Netflix ha confirmado que una serie live action de Resident Evil por fin llegará a su plataforma en un futuro. La cuenta de Twitter del servicio compartió una imagen del guion de esta producción y reveló la sinopsis de la historia.

Sin embargo, esta serie no parece ser una adaptación directa de los juegos de Capcom. En su lugar, Resident Evil contará una nueva historia que se dividirá en dos líneas de tiempo. Así es como se lo describe Netflix:

When the Wesker kids move to New Raccoon City, the secrets they uncover might just be the end of everything. Resident Evil, a new live action series based on Capcom’s legendary survival horror franchise, is coming to Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD

