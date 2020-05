Review – Minecraft Dungeons

Por : Israel Mendoza (@RebelVulpes)

Pocas veces somos testigos de una franquicia tan exitosa como lo es Minecraft, con su nacimiento en 2009, su lanzamiento oficial en 2011 y renacimiento exponencial de popularidad como lo fue en 2019. Son 10 años demostrando que este universo merece una oportunidad si es que jamás has tenido tus manos en este juego y 126 millones de usuarios activos en el 2020 lo soportan.

Aunque en esta ocasión no se trata de la entrega principal de Mojang Studios, si no del spin off “Minecraft Dungeons” creado en colaboración entre Mojang y Double Eleven. En este proyecto se hace a un lado las mecánicas principales que conocemos dentro de este universo: La minería y la elaboración de herramientas, para enfocarse principalmente en combate y no solo eso, también nos presentan un juego “Dungeon Crawler” asimétrico, como para aquellos juegos que Blizzard nos presentaría en 1997: “Diablo”. ¿Pero acaso Minecraft Dungeons logrará atrapar a los jugadores veteranos de este género? Y en ese caso ¿Logrará atraer nuevos jugadores a este universo?

Un universo familiar… para los fans

Si eres fan de Minecraft, obviamente vas a encontrar una historia bastante coherente, ya que el 100% de los personajes que vas a encontrar son caras y criaturas familiares, pero también vas a reconocer el entorno de cada uno de los mapas pues se basan en los biomas que puedes explorar en la entrega principal. Pero si eres nuevo en este universo, realmente el juego no hace ningún esfuerzo para explicarte… realmente nada. Constantemente eres bombardeado con referencias del juego principal, pero jamás te explican que significa nada de lo que está pasando, jamás explican las diferencias entre un “villager” a un “illager” que son los personajes en los que se rodea la mayoría de la historia. Entiendo perfectamente que si ya eres conocedor de la historia de Minecraft, sería un poco tedioso repasar toda esta información, pero este juego podría ser un puente para aumentar el interés de los que jamás han tenido esta experiencia y los ayudaría a entrar con algo de información.

Pero la historia es bastante sencilla, un illager es tratado de mala forma por los villagers por su origen y este illager en una fortaleza encuentra un poder inesperado que le da control de todos los “enemigos” que encuentras en este universo. Estos atacan las aldeas y es tu trabajo liberar a todos los villagers que fueron capturados y derrotar a dicho illager. Nada que realmente nos sorprenda en ningún momento, una historia lineal que no presenta ningún tipo de plot twist, si no que va directo al grano.

Esto realmente no es un gran impedimento para disfrutar el juego, solamente es un excusa para tirar flechas y espadazos a los “mobs” famosos de Minecraft, algo que también puedes hacer en la entrega principal, pero de cierta forma, aunque los enemigos tienen menos salud que en “Minecraft” el look asimétrico del juego te da posibilidad de manejar de mejor manera la cantidad ridícula de enemigos que te van a tirar encima.

Un diablo, bastante relajado

Como mencionamos anteriormente este juego se centra en ser un “Dungeon Crawler” asimétrico, lo cual nos indica que vamos a toparnos con una gran cantidad de enemigos en pasillos diseñados para pelear y encontrar tesoros como: armas, artefactos y vestimenta que en esta ocasión no solo es cosméticamente agradable, sino que tienen propiedades que mejoran aspectos de tu personaje. Aun con todo esto si ya tienes experiencia en esta clase de juegos vas a encontrar un juego bastante ligero y llevadero, ya que realmente aunque encuentras una gran cantidad dichas herramientas, no profundiza como quisiéramos y solo es una razón para usar el arte de Minecraft (el cual es bastante agradable a la vista), en este formato.

Una de las cosas que me llaman la atención, es que el juego está realmente diseñado para jugarse con control, pues para mi este género se juega normalmente con mouse y teclado. Pero la diferencia entre jugar con control o con mouse es bastante grande, ya que cuando juegas de manera “old school” con mouse y teclado, tienes que mover tu mouse a los enemigos y hacer clic sobre ellos, si no tienes experiencia en esto notarás que para moverte debes presionar el clic izquierdo todo el tiempo y una vez que ves a un enemigo, soltar el botón y presionarlo de nuevo. Tu personaje no va a atacar de manera automática, cuando está en rango y eso puede causarte daño ya que la pantalla puede llenarse de enemigos y en lo que haces dichos movimientos, ya tienes decenas de flechas atacándote. Por otro lado, si usas control, el movimiento es el stick izquierdo y atacar es con un botón designado, lo cual hace más rápida la posibilidad de atacar y evadir ataques. Esto tiene sentido si lo ponemos en la perspectiva de que ya esta clase de juegos se encuentran en las consolas desde hace bastante tiempo y esta entrega estará presente en todas las plataformas disponibles.

En general y sin arruinarle a nadie la experiencia, puedo decir que el juego es bastante divertido a pesar de ser bastante básico, no vas a quebrarte la cabeza en planear estrategias con tus compañeros o solo, realmente el juego constantemente te trae de la mano y no deja que te pierdas mucho en los mapas, que no son totalmente lineales y cada vez empiezas en posiciones diferentes para darle un poco de variedad a tu experiencia. En ocasiones me cuestione si los mapas estaban siendo creados de forma procedural, pero no fue así, solo inicias en diferentes puntos y terminas donde mismo, aunque bueno en ciertos niveles esto no es posible, pues tienen definidos el camino, en otros no.

Lo que sí lo hace bastante divertido es la variedad de “artefactos” que puedes encontrar en el juego, hay muchos que sirven para recuperar salud, ataques basados en “almas” que se va recargando mediante elimines enemigos y ataques que simplemente tienen un tiempo de carga o “cool down” como normalmente se conocen. Esto en combinación con las armas que encuentres van a ir marcando que estilo de jugador eres, si eres un jugador de combate cercano o prefieres mantener distancia. Siempre vas a tener a la mano un arco y una espada, cuchillos, lanza y otra variedad de herramientas, pero definitivamente los artefactos y el hecho de que puedes poner hechizos en tus armas, hacen una experiencia bastante agradable.

Para todos los enemigos vas a tener una estrategia muy básica, pero que se viene natural basada en las armas y artefactos que tengas. Esto normalmente se complica una vez que los ves unirse en grandes cantidades contra ti, sin embargo, esto deja mucho que desear en cuanto al “inteligencia artificial” de los enemigos, ya que hacer un juego más difícil mediante aumentar los enemigos, darles más salud y aumentar su daño puede volverse un poco aburrido, si para salir de una situación aparatosa simplemente debes alejarte del problema y este deja de seguirte de la misma manera, en cualquier dificultad.

Un punto interesante es que cuando estás por empezar una misión se te presenta un mapa de los biomas de Minecraft y ves las misiones que tienes disponibles, ya cuando seleccionas dichas misiones puedes ver el nivel de dificultad con respecto a tu nivel como personaje. Esto no es para tomarse a la ligera, cuando te aventuras a un nivel superior al tuyo, puede que seas totalmente destruido por tus enemigos. Aunque si tienes la suficiente habilidad para eliminarlos pese a tu nivel, vas a ser recompensado con equipo de mayor nivel que puede darte ventaja en los próximos niveles… O no, es totalmente aleatorio.

Pero al mismo tiempo nos podemos encontrar con un problema que me encontré una vez que jugué en multiplayer con amigos. Llegando a los últimos niveles, nos encontramos con una pared de dificultad bastante alta, esto nos hace pensar que el juego espera que llegues a estos niveles y decidas regresar a los anteriores para subir de nivel, solo para compensar la falta de contenido dentro del juego. Esto fue un punto que cambio mucho mi perspectiva del juego. Lo que antes era un juego divertido y entretenido, después se volvió como tarea. La dificultad es afectada de forma tan artificial, que decidimos dejar de jugar por que el juego claramente nos envió el mensaje de que no debíamos terminar en una sola sentada y en menos de 3 horas. Los juegos Dungeon Crawlers normalmente son rápidos y los terminas infinidad de veces en varias dificultades, ese es su punto. Pero aparentemente Minecraft Dungeons no te lo va a permitir pues vas a tener que subir bastantes niveles, casi 10 para ser digno de terminarlo.

Algo muy placentero en este apartado, es que cuando eliges un nivel y eliges en que dificultad lo pasarás, el juego automáticamente te va acomodando respecto a tu nivel. Es decir, no puedes grindear en algún punto e intentar pasarle por encima al juego. Este mismo, te va posicionar en donde estás para no lograr dicha meta. Esto hace que realmente utilices más estrategia que fuerza bruta… hasta el último nivel.

En mi segundo playthrough pude experimentar dicha dificultad. El juego tiene 3 niveles: “Default, Aventurero, Apocalíptico”. Cuando terminé la dificultad Default me pasé inmediatamente a Aventurero y me fui al último nivel, inmediatamente me percaté que no tenía el nivel para pasarlo, pero decidí intentarlo. No pase unos cuantos metros cuando me hicieron polvo.

Otra experiencia un poco agridulce, es que el juego realmente dura poco, es posible que de una sentada lo termines. Si eres un jugador que termina un juego y no lo vuelve a tocar, vas a sentir que no tiene mucho contenido en sí, pero vale la pena darle una oportunidad a las demás dificultades. Esto hace resaltar que el juego te indica que próximamente habrán más islas que podrás comprar. Como dije anteriormente, esto me parece un poco agridulce, pues rápidamente quieres más contenido y solo estamos en las vísperas de su lanzamiento. Esperemos que Mojang presente estas nuevas islas pronto, ya que no tiene nada de malo apoyar a un juego que te agrado bastante. Para aquellos que simplemente no desean gastar post lanzamiento verán esto como una decepción probablemente.

Un juego estable accesible para todos

Cabe resaltar la manera en la que corre el juego, tuve la oportunidad de jugarlo en PC y el juego desempeñó de manera formidable, en una ocasión me pregunté por qué no estaba jugando a 60fps, me pareció bastante extraño pues todo el tiempo anterior había corrido bastante bien. Cuando me fuí al menú de opciones me percaté que sí, estaba corriendo a 30 cuadros, pero en bendito 4K y sin problemas, incluso al tope de los gráficos, los cuales son bastante amigables para el que no es experto y quizá un poco limitado para los que si lo son. Debo mencionar que no estoy corriendo el juego en una PC gamer monstruosa, si no en una PC de mediana capacidad. El juego solo peso alrededor de 3-4 gbs en su descarga. Durante el trayecto del juego, solo encontré UNA sola caída de cuadros y sí, estuve al pendiente el 100% de mi tiempo con el juego.

Un bug que sí encontré es que constantemente cuando terminaba una misión o me mataban, me desconectaba de lo servidores de Minecraft Dungeons y tenía que loggearme constantemente, algo que es un detalle menor, por qué literal solo tienes que poner “reconectar”, pero esperemos que se solucione mediante un parche ahora que ya está disponible para todos.

Conclusión

Minecraft Dungeons en una buena entrega para empezar en el mundo de los “dungeon crawlers”, una vez que empiezas el juego rápidamente te engancha y probablemente hasta lo termines en una sola sesión, lo cual te deja abierto a disfrutarlo en sus otras dos dificultades, las cuales son mucho más entretenidas que la “Default”. Al final solo te quedas con ganas de más y en lo que esto sucede probablemente sea buena idea saltar a otras entregas de este género.

Jugarlo con amigos definitivamente hace brillar la entrega, pero al final nos queda un poquito debiendo ya que el no meterse con más profundidad en lo que podría hacerse con este juego. Más variedad de armaduras, o incluso seccionar por partes lo haría más entretenido. Y algo que no dejo de pensar es que un modo “survival” le quedaría perfecto, con calabozos creados de forma aleatoria y enemigos de forma ilimitada, podría prueba que tan bueno eres en este juego y daría una oportunidad multiplayer más amplia. Pero por el momento tenemos estos mapas un poco predecibles y una cantidad limitada de acción.

Por estas razones, de ser un juego que podría tener una calificación impresionante, le dejamos un 7.5.

A pesar de ser muy divertido, las limitaciones que tiene por el momento y que solo van a poder ser expandidas de forma monetizada, una inteligencia artificial bastante baja y una pared artificial de dificultad al final, lastiman a la entrega. Pero que definitivamente vale la pena experimentar si eres fan de la franquicia o quieres que toda la familia experimente este género sin tener contenido para adultos.