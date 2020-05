El Xbox One X de Cyberpunk 2077 ya tiene precio en México

El Xbox One X de Cyberpunk 2077 es una de las consolas más codiciadas para este verano. Aunque por un tiempo se desconocía el precio y fecha de lanzamiento en nuestro país, una vez más Amazon México ha respondido estas duda. Lo mejor de todo, es que ya puedes pre-ordenar esta pieza de colección.

De acuerdo con Amazon México, este Xbox One X edición especial tendrá un precio de $10,299 pesos, y se pondrá a la venta el próximo 5 de junio de 2020. Lamentablemente, al momento de escribir esta información, la pre-venta ya no se encuentra disponible. Sin embargo, no dudamos que en los próximos días una vez más esté disponible.

El paquete incluye: la consola Xbox One X de 1 TB especial inspirado en el nuevo juego de CD Projekt Red. 1 mes de prueba de Xbox Game Pass Ultimate. Control de Xbox One con un diseño inspirado en el personaje Johnny Silverhand y su brazo biónico. Un código para descarga completa del juego de Cyberpunk 2077, y su primera expansión.

Cyberpunk 2077 estará disponible el próximo 17 de septiembre en PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia y PC. Si no alcanzas una de estas consolas, no te preocupes, puedes participar en una rifa de Xbox para ganar una completamente gratis. De igual forma, aquí puedes conocer más sobre el proceso de creación de esta pieza de colección.

Vía: Amazon México